Enem 2020: candidatos são barrados na hora da prova por superlotação de salas

Candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) relataram que foram barrados na entrada de locais de prova neste domingo, 17. Estudantes de Florianópolis, Porto Alegre e Santa Cruz do Sul (RS) dizem que os aplicadores alegaram superlotação de salas. Isso ocorre após questionamentos na Justiça sobre a capacidade do governo federal garantir o distanciamento de alunos durante o teste. O Estadão revelou que as os planos incluíam salas com até 80% de ocupação, acima dos 50% previstos pelo Ministério da Educação (MEC).

Dezenas de alunos que fariam o Enem na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) foram orientados a voltar para casa. Houve formação de filas e funcionários da Cesgranrio, fundação que organiza a aplicação do exame, fizeram uma lista com os nomes de quem não pôde entrar nas salas com a promessa de que poderiam realizar o teste em fevereiro.

Na terça-feira, 12, a UFSC comunicou o Inep e a Cesgranrio sobre o risco de lotação das salas e questionou o plano de aplicação das provas, com 80% de ocupação. Segundo a Universidade, a condição para ceder espaços no campus localizado no bairro Trindade previa um limite máximo de 40% de ocupação das salas. Na sexta, 15, a instituição reformou o comunicado e emitiu uma nota alertando para risco de aglomeração e permanência de muitas pessoas em um único espaço por longo período, no entanto, até este domingo, 17, a UFSC não recebeu respostas das instituições aplicadoras do exame.

“A responsável na portaria explicou que hoje às 10h30, a capacidade máxima mudou para 50% por sala. Então, muita gente não conseguiu entrar e a prova vai acontecer junto com Manaus, talvez em Fevereiro. E eles ao invés de avisar isso, deixaram todo mundo aglomerado na fila”, contou o candidato Marlon Jacinto, de 23 anos, que fazeria a prova no Centro Socioeconômico, da UFSC. Ele disse que os fiscais anotaram o CPF dos impedidos de entrar e disseram que o Inep entrará em contato informando uma nova data para a realização da prova.

O estudante de direito da UFSC, Gregory Fernandes, de 21 anos, relatou situação semelhante. O estudante faria o Enem apenas para testar seus conhecimentos no Centro de Comunicação e Expressão da UFSC Trindade, mas foi impedido de entrar ao chegar no local da aplicação. “Se a gente chegasse na sala e já estivesse lotada pelos parâmetros adotados, eles barravam a gente na porta. Eles disseram que a minha sala já estava preenchida”, contou. A recomendação que o estudante recebeu foi para esperar as notas oficiais do MEC sobre o caso ocorrido na universidade e de uma nova data para realização da prova.

O problema se repetiu no prédio da Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio Grande do Sul, um dos locais de Porto Alegre que mais recebem estudantes para prestar o exame. Helena Meira, 19 anos, chegou na sala onde deveria fazer a prova às 12h40, 20 minutos antes dos portões se fecharem. Entretanto, não pôde realizar o exame porque foi informada por um dos fiscais que o limite de pessoas da sala tinha sido extrapolado.

Pega de surpresa, ela se mostrou preocupada em não poder realizar a prova. "Me disseram que eu teria de ligar para o 0800 e informar que não pude fazer a prova, e então remarcar para fevereiro." Para Helena, a fiscal garantiu que ela não receberia falta, e não seria impedida de prestar o Enem em outra data. "Fui pega de surpresa, pois cheguei com antecedência e mesmo assim não pude fazer a prova", relata a jovem, que tenta a prova pela terceira vez.

A superlotação das salas virou até caso de polícia em Santa Cruz do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, onde cerca de 30 estudantes barrados registraram boletim de ocorrência sobre o problema. "Entrei em pânico, comecei a chorar. Quando saí na rua, tinha um monte de estudante chorando, apavorado. Eu também estava muito mal e ninguém estava entendendo nada do que estava acontecendo", contou Anna Carolina Lau, de 19 anos.

"(Os aplicadores) falaram que até ontem (sábado) à noite estavam contando que seria 80% de ocupação e receberam ontem à noite do Inep que seria 50% de ocupação, por isso não conseguimos entrar. Me preparei para a prova, acordei 7 horas da manhã porque estava nervosa, e recebi a notícia de que meu ano inteiro até agora não está valendo para nada."

Procurado pela reportagem, o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (Inep), órgão do MEC responsável pela prova, não se manifestou até as 18 horas./ JÚLIA MARQUES, ILANA CARDIAL, LUIZ CARLOS PAVÃO, FÁBIO BISPO E EDUARDO AMARAL, ESPECIAIS PARA O ESTADÃO