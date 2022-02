Saiba o que fazer com a nota do Enem

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) divulgou na quarta-feira, 9, os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio 2021 (Enem). O exame é a maior porta de entrada para as universidades públicas e privadas do Brasil e até mesmo para instituições estrangeiras, como as de Portugal.

Com a nota do Enem também é possível se candidatar para programas de bolsas e financiamento para faculdades particulares, como o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Financiamento Estudantil (Fies). E ser usado no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que seleciona para universidades públicas.

Abaixo, respostas para as principais dúvidas dos estudantes:

Como saber se fui bem no Enem?

O número de questões que um candidato acerta no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dá uma pista de seu desempenho, mas não é suficiente para calcular a nota final. Isso porque o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) utiliza um método de correção, chamado de Teoria de Resposta ao Item (TRI), que leva em conta a coerência das respostas do participante diante do conjunto das questões da prova.

Como funcionam as notas do Enem?

Especialistas apontam que esse sistema também avalia os candidatos do mesmo ano da prova. Ele é mais justo porque consegue, entre duas pessoas que fizeram 30 acertos, saber qual tem uma maior coerência entre as questões.

Como fazer a conta da nota do Enem?

Errar perguntas fáceis e ir bem nas questões complexas leva a uma "punição" na nota. Estatisticamente, seria improvável o candidato ter acertado apenas as difíceis e, portanto, provavelmente houve chute. Conforme o nível de dificuldade de cada pergunta, o Inep elabora uma função matemática para cravar quanto de conhecimento o candidato tem em cada questão da prova.

Como usar nota do Enem?

O resultado do Enem é usado tanto para pleitear vagas nas universidades públicas – por meio do Sisu – como para acesso a bolsas de estudo e financiamento estudantil nas instituições privadas. A nota também é considerada por algumas instituições do exterior para a seleção de estudantes brasileiros.