FGV cria curso de gradução em Relações Internacionais

O primeiro curso de graduação em Relações Internacionais da Fundação Getulio Vargas (FGV) deve iniciar suas atividades em 2019. A instituição, que já oferece um MBA e programas de mestrado acadêmico e profissional na mesma área, oferecerá 100 vagas por ano, para duas turmas em tempo integral (manhã e tarde).

Do total, 60 candidatos serão selecionados no vestibular, 30 pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e 10 por processos seletivos internacionais. A prova de admissão será em 18 de novembro – as inscrições vão até as 18 horas de 9 de outubro.