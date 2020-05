Em meio à covid-19, começam nesta segunda-feira as inscrições para o Enem

SÃO PAULO - Diante do avanço do novo coronavírus no País, que provocou a suspensão de aulas, as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 estão mantidas. Foram abertas nesta segunda-feira, 11, e poderão ser feitas até 22 de maio pelo site instituição.

Neste ano, o participante poderá escolher pela prova impressa nos dias 1.º e 8 de novembro ou pela avaliação digital nos dias 22 e 29 do mesmo mês.

A estrutura das duas formas de aplicação será mantida, sendo no primeiro dia as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias; redação; ciências humanas e suas tecnologias.

No segundo dia, serão realizadas as provas de ciências da natureza e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias.

Durante a inscrição, o candidato deve selecionar uma língua estrangeira - inglês ou espanhol. O participante precisa também incluir obrigatoriamente uma foto recente, que será utilizada no processo de identificação realizado durante a prova.

A taxa de inscrição custa R$ 85 e o pagamento pode ser feito até 28 de maio.

Inscrição gratuita

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) afirma, porém, que vai garantir a gratuidade da taxa de inscrição a todos os participantes que se enquadrarem nos perfis especificados nos editais do Enem, mesmo sem o pedido formal dos inscritos.

"A regra vale tanto para os participantes que optarem pelo Enem impresso quanto para os que escolherem o Enem digital e se aplica, inclusive, aos isentos em 2019 que faltaram aos dois dias de prova e não tenham justificado ausência. A medida está contemplada nos editais nº 33 e nº 34, de 20 de abril de 2020, publicados pelo Inep no Diário Oficial da União do dia 22 de abril de 2020", destacou, em nota, o Inep. Para mais informações, acesso o site.

Cronograma

Dia 11 de maio

Começa o período de inscrição.

Começa o período para pagamento da taxa de inscrição.

Começa a solicitação de atendimento especializado do Enem impresso.

Dia 22 de maio

Termina o período de inscrição

Termina a solicitação de atendimento especializado do Enem impresso.

Termina o período para alteração de dados cadastrais, município de provas, opção de língua estrangeira.

Dia 25 de maio

Começa a solicitação para tratamento pelo nome social.

Dia 28 de maio

Termina o período para pagamento da taxa de inscrição.

Dia 29 de maio

Divulgação do resultado da solicitação de atendimento especializado do Enem impresso.

Dia 1.º de junho

Começa o período de recurso relacionado ao atendimento especializado do Enem impresso.

Dia 5 de junho

Termina o período de recurso relacionado à solicitação de atendimento especializado do Enem impresso.

Divulgação do resultado da solicitação para tratamento pelo nome social.

Dia 8 de junho

Começa o período de recurso relacionado à solicitação de tratamento pelo nome social.

Dia 10 de junho

Divulgação do resultado do recurso relacionado à solicitação de atendimento especializado do Enem impresso.

Dia 12 de junho

Termina o período de recurso relacionado à solicitação de tratamento pelo nome social.

Dia 18 de junho

Divulgação do resultado do recurso relacionado à solicitação de tratamento pelo nome social.

Data a definir em outubro

Divulgação do cartão de confirmação da inscrição, com os locais de prova.

Dia 1.º novembro

Aplicação do Enem impresso | Provas de linguagens, códigos e suas tecnologias; redação; ciências humanas e suas tecnologias.

Dia 8 de novembro

Aplicação do Enem impresso | Provas de ciências da natureza e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias.

Dia 11 de novembro

Publicação dos gabaritos do Enem impresso e dos cadernos de questões.

Dia 22 de novembro

Aplicação do Enem digital | Provas de linguagens, códigos e suas tecnologias; redação; ciências humanas e suas tecnologias.

Dia 29 de novembro

Aplicação do Enem digital | Provas de ciências da natureza e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias.

Dia 2 de dezembro

Publicação dos gabaritos do Enem digital.

Data a definir em janeiro de 2021