Colégio Rio Branco apoia aluna e atleta da Confederação Brasileira de Hipismo, Duda Vianna

A aluna do sétimo ano da unidade Granja Vianna do Colégio Rio Branco e atleta da Confederação Brasileira de Hipismo (CBH), Maria Eduarda Botelho Rosa Vianna, 12 anos, iniciou o ano de 2019 com o pé direito como campeã da 2ª Etapa do Torneio de Verão, disputado entre os dias 21 a 24 de fevereiro, no Clube Hípico de Santo Amaro, na cidade de São Paulo.

Este ano, Duda Vianna, como é conhecida no circuito do Hipismo, disputará diversos torneios, entre eles os campeonatos Paulista e Brasileiro, seletiva para Campeonato Sul Americano e destaque para o XTC, Xtreme Teams Challenge, um torneio Hípico disputado entre equipes do mais alto nível, que o cavaleiro olímpico Doda Miranda trouxe para o Brasil, e no qual Duda integrará a equipe Aurum.

Em um esporte altamente competitivo, no qual cavaleiros e amazonas disputam em igualdades de condições, a atleta é detentora de vários títulos importantes: Campeã Paulista, Campeã Paulista de Amazonas, Vice-Campeã Brasileira, Campeã da Seletiva Sul-americana e Vice-Campeã Sul-americana em torneio realizado na cidade de Santiago no Chile, encerrando 2018 como líder do ranking da Confederação Brasileira de Hipismo em sua categoria: Pré-Mirim.

Em 2019, Duda mudou de patamar, evoluindo para a categoria Mirim, na qual os obstáculos são posicionado a 1,20 m de altura.

Maria Eduarda começou a praticar hipismo aos seis anos de idade, treinando em média três a cinco vezes por semana.

O Colégio Rio Branco sempre acompanhou o desempenho da aluna na modalidade e nos estudos, e além de ser um forte apoiador da cultura, do teatro e das artes, a instituição também reconhece o esporte como um dos principais alicerces de formação humana e global do aluno e do ser humano. Por isso, a partir de 2019 tornou-se um apoiador institucional oficial da atleta e aluna Duda Vianna, que orgulhosamente tem levado o nome do colégio e do Brasil ao ponto mais alto do pódio no Hipismo.