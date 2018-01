Nível econômico do aluno influencia 75% da nota de escolas no Enem

SÃO PAULO - O ranking das escolas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não deve ser fator decisivo para a escolha de colégios para os filhos. De acordo com especialistas, a nota das instituições no Enem não é, necessariamente um indicativo de qualidade do ensino.

Para o professor Rodrigo Travitzki, a diferença de nota no Enem entre um colégio e outro tem a ver com a origem dos alunos. Em sua tese de doutorado defendida na Universidade de São Paulo, Travitzki concluiu, após análise sobre as notas de escolas no Enem 2009, que o nível socioeconômico das famílias influencia 75% da nota das instituições. “Muitas escolas em condições desfavoráveis fazem um excelente trabalho, mas estão lá embaixo porque as condições externas contam mais no ranking do que aquilo que é feito internamente”, explica.

Em seu estudo, Travitzki propôs uma alternativa ao ranking do Enem. O pesquisador identificou as melhores instituições de cada região em termos de efeito escola - que é uma estimativa do quanto a instituição vai “além do esperado”, dadas as condições em que atua. A lista não diferencia o 1º do 2º lugar. Foram escolhidas 5% das escolas de cada região com maior "efeito escola". Veja lista dos colégios de São Paulo identificados por Travitzki:

GUARACY SILVEIRA ETE

OBJETIVO COLÉGIO INTEGRADO

ALBERT EINSTEIN ETE

SÃO PAULO ETE DE

BASILIDES DE GODOY PROF ETE

ETAPA COLÉGIO DE EFM

GETÚLIO VARGAS ETE

APRÍGIO GONZAGA PROF ETE

JOSÉ ROCHA MENDES ETE

CAMARGO ARANHA PROF ETE

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

CARLOS DE CAMPOS ETE

MARTIN LUTHER KING ETE

SÃO LUÍS COLÉGIO UNIDADE II

HORÁCIO AUGUSTO DA SILVEIRA PROF ETE

RUMO COLÉGIO

OSWALDO ARANHA

WALTER BELIAN ESCOLA TÉCNICA

ALBERTO SALOTTI PROF

BRASILIO MACHADO

JOSÉ GERALDO DE LIMA PROF

PERSPECTIVA ESCOLA

ARGUMENTO COLÉGIO

BANDEIRANTES COLÉGIO EFM

RODRIGUES ALVES

AFONSO PENNA JUNIOR PROF

SANTO AMÉRICO COLÉGIO

JOSÉ MONTEIRO BOANOVA PROF

ADOLFO CASAIS MONTEIRO PROF

FRANCISCO PARENTE

LEVI CARNEIRO

COSTA MANSO MINISTRO