'Aula de cidadania', diz Criolo sobre ocupação de escolas

SÃO PAULO - Primeiro a se apresentar no palco da Virada da Ocupação, evento realizado neste domingo em apoio aos estudantes que ocupam 195 escolas em todo o Estado de São Paulo, o rapper Criolo falou ao 'Estado' sobre o movimento estudantil. "Muito nobre tudo isso que eles estão fazendo. Muito especial. Esses meninos não querem guerra, não querem briga. Eles só querem uma escola de qualidade. Será que é pedir muito?"

Para ele, a ocupação das unidades pelos estudantes contrários à reorganização do ensino - proposta que previa que as escolas atendessem apenas um ciclo(fundamental anos iniciais, anos finais e ensino médio), além do fechamento de 93 colégios. "Aula de cidadania. É uma aula de cidadania o que eles estão fazendo", disse ao Estado. A Virada da Ocupação é organizada pelo Ong Minha Sampa e terá shows até às 22h.

O palco principal fica ao lado da Escola Estadual Professor Antonio Alves Cruz, que também está ocupada por estudantes. Além do endereço principal, outros unidades de ensino com acampamentos de estudantes secundaristas também devem ter shows. De acordo com os organizadores, a Escola Plínio Negrão, em Santo Amaro, zona sul, terá apresentações até as 20h. Os artistas são: Léo Cavalcanti (15h), Sarau do Binho(16h) e Meia dúzia de 3 ou 4 (18h). O show de Arnaldo Antunes encerra a programação.

O decreto que previa a reestruturação da rede de ensino foi revogado ontem pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB), após uma série de protestos, ações judiciais e perda de popularidade.