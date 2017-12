Criolo vai abrir shows na Virada Ocupação

SÃO PAULO - O rapper Criolo vai abrir, às 16h deste domingo, 6, a Virada da Ocupação, na Praça Horácio Sabino, na Vila Madalena, na zona oeste da capital. De acordo com a ONG Minha Sampa, que organiza as apresentações musicais em defesa das escolas ocupadas e contra o fechamento de unidades de ensino pela gestão Geraldo Alckmin (PSDB), a ordem das apresentações após a abertura do cantor do Grajaú, da zona sul de São Paulo, será: Vitrola, Maria Gadú, Bábara Euenia, Cidadão Instigado, Céu, Pequeno Cidadão, Tiê e, por volta das 22h, um show do ex-Titã Arnaldo Antunes.

Procurada, a Prefeitura de São Paulo não informou se foi avisada ou autorizou o evento. Apesar disso, homens e viaturas da Guarda Civil Metropolitana (GCM) estão no local. A administração municipal disse que a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) também não foi comunicada, mas está mobilizando equipes para o local.

O evento reúne, por enquanto, cerca de 100 pessoas. A organização resolveu divulgar o local do palco apenas uma hora antes do show para pessoas que se cadastraram no site da ONG. O endereço foi enviado por volta das 13h, via SMS. Segundo a Minha Sampa, mas de 15 mil internautas fizeram a inscrição na página da entidade.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O palco principal fica ao lado da Escola Estadual Professor Antonio Alves Cruz, que também está ocupada por estudantes. Além do endereço principal, outros unidades de ensino com acampamentos de estudantes secundaristas também devem ter shows. De acordo com os organizadores, a Escola Plínio Negrão, em Santo Amaro, zona sul, terá apresentações até as 20h. Os artistas são: Léo Cavalcanti (15h), Sarau do Binho(16h) e Meia dúzia de 3 ou 4 (18h).