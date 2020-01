Weintraub admite que gabaritos do Enem foram trocados e promete solução até segunda

BRASÍLIA - O ministro da Educação, Abraham Weintraub, admitiu neste sábado, 18, que houve uma "inconsistência" que prejudicou a nota de parte dos candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019. Ele prometeu que a situação dos afetados pelo problema será resolvida até segunda-feira, 20. O erro vinha sendo relatado em redes sociais por estudantes que constataram notas mais baixas do que esperavam após a divulgação dos resultados, nessa semana.

De acordo com o ministro, em torno de 0,1% dos candidatos tiveram o gabarito trocado na hora de serem armazenados no segundo dia de provas, em 10 de novembro de 2019. Dos 5.095.388 inscritos, 3.709.809 fizeram a prova no segundo dia de aplicação.

Em vídeo publicado no Facebook, o ministro prometeu que as 'inconsistências' serão corrigidas até segunda e que ninguém será prejudicado. "Apesar de estatisticamente não serem significativos, individualmente não pode haver uma inconsistência como essa", afirmou Weintraub em vídeo nas redes sociais.

O ministro estava ao lado do presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Alexandre Lopes, órgão responsável pela aplicação do exame. Weintraub pediu desculpas aos candidatos que levaram, conforme ele, o "susto".

O Inep agendou uma coletiva de imprensa neste sábado, 18, para comentar os resultados das notas individuais do Enem, divulgados na véspera.