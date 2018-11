Veja o gabarito da primeira fase da Unesp

SÃO PAULO - A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou o gabarito da primeira fase de seu vestibular 2019 nesta quinta-feira, 15. Veja aqui o documento. O resultado divulgado se refere somente à versão 1 da prova. O candidato precisa consultar a sua versão no site da Vunesp, que realiza o exame.

A primeira fase do exame Vestibular 2019 da Unesp foi realizada em 35 cidades do Brasil, sendo 31 delas no Estado de São Paulo. A instituição registrou que houve um percentual de 93,3% de candidatos presentes –apenas 6,7% não compareceram ao exame realizado nesta quinta-feira (15). Dos 98.435 candidatos inscritos, 91.826 fizeram a prova. As únicas cidades com percentuais de candidatos presentes abaixo dos 90% foram Registro-SP (85,3%), Itapeva-SP (87,6%), Rosana-SP (88,7%) e Curitiba-PR (89,1%).

A segunda fase será aplicada nas mesmas cidades, nos dias 16 e 17 de dezembro, um domingo e uma segunda-feira. Entre as 7.365 vagas oferecidas no Vestibular 2019 da Unesp, há 175 opções de entrada para cursos de graduação, distribuídas por 23 cidades paulistas.