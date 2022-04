USP tem 11 cursos entre os 50 melhores do mundo; veja a lista

A Universidade de São Paulo (USP) teve 11 cursos eleitos entre os 50 melhores do mundo, de acordo com o novo ranking da QS World University Ranking by Subject, um dos maiores de avaliação do ensino superior do mundo. O levantamento analisou mais de 1,5 mil instituições de 88 países. Ao todo, 44 áreas da universidade paulista foram classificadas entre as 51 analisadas pelo ranking, divulgado nesta semana.

Dentre as áreas específicas, a USP entrou para o top 50 em Odontologia (15ª posição); Engenharia de Minérios e Minas (31ª); Engenharia do Petróleo (32ª); Geografia (38ª); Línguas Modernas (41ª); Ciência Veterinária (41ª); Antropologia (42ª); Arquitetura (44ª); Agricultura e Silvicultura (48ª); Ciências do Esporte (49ª), sendo a única brasileira a figurar nesta lista; e Sociologia (49ª).

Em outras 25 áreas específicas, a USP ficou entre a 51ª e a 100ª posição; em cinco áreas, entre as 150 melhores; e, em três áreas, entre as 200 melhores. "A edição deste ano do QS World University Rankings por Disciplina fornece algumas notícias positivas para o setor de ensino superior brasileiro: sua principal universidade, a USP, continua a afirmar seu status como potência de pesquisa no continente", afirmou Ben Sowter, vice-presidente sênior da QS.

Entre os critérios considerados pelo QS para a classificação dos cursos, estão a reputação acadêmica e entre empregadores, número de citações em artigos científicos, as redes de cooperação internacional, entre outros.

O ranking da QS é liderado pelo Instituto de Tecnologia de Massachussets (MIT, na sigla em inglês), seguido por Oxford (Reino Unido), em 2º, Stanford (EUA) e Cambridge (Reino Unido) empatadas em 3º e Harvard (EUA) em 5º.

Na lista geral de universidades, a USP ficou na 121ª posição. A colocação é a mesma do ano passado e a melhor entre as brasileiras. Outras quatro instituições públicas aparecem no top 500 da lista: a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em 219º; a Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 369º; a Federal de São Paulo (Unifesp), em 434º; e a Universidade Estadual Paulista (Unesp), em 492º.

Confira abaixo a lista de cursos da USP que foram classificados pela QS:

Artes e Humanas

Linguagens Modernas - 41º

Arquitetura - 44º

Artes e Humanas - 68º

Arte & Design - 51-100º

História - 51-100º

Língua Inglesa e Literatura - 151-200º

Linguística - 151-200º

Filosofia - 151-200º

Ciências Naturais

Geografia - 38º

Ciências Ambientais - 66º

Ciências Naturais - 77º

Física e Astronomia - 87º

Química - 92º

Matemática - 95º

Ciências Terrestres e Marítimas - 51-100º

Geologia - 51-100º

Geofísica - 51-100º

Ciências Materiais - 101-150º

Engenharia e Tecnologia

Engenharia Mineral e Minério - 31º

Engenharia de Petróleo - 32º

Engenharia Mecânica, Aeronáutica e de Produção - 70º

Engenharia Química - 81º

Ciência da Computação e Sistemas da Informação - 89º

Engenharia Elétrica e Eletrônica - 95º

Engenharia e Tecnologia - 96º

Ciências Sociais e Administração

Antropologia - 42º

Sociologia - 49º

Ciência do Esporte - 49º

Direito - 51º

Ciências Sociais e Administração - 74º

Contabilidade e Finanças - 92º

Hospitalidade e Turismo - 51-100º

Política e Relações Internacionais - 51-100º

Estatística e Pesquisa Operacional - 51-100º

Comunicação e Mídia - 101-150º

Educação - 101-150º

Ciência Biológicas e Medicina