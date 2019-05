Univesp abre inscrições para vestibular 2019; veja como participar

SÃO PAULO - A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) abre nesta terça-feira, 14, as inscrições para o vestibular do segundo semestre de 2019, que devem ser feitas pela internet até as 15h do dia 21 de junho. A taxa é de R$ 49.

No dia 10 de julho, o candidato confere a lista com os locais da prova. O exame será realizado às 13h do dia 14 de julho. O gabarito oficial da prova também será divulgado no dia 14, a partir das 23h59.

Cronograma

Das 15h do dia 14/05 até as 15h do dia 21/06 - Inscrição para o Processo Seletivo Vestibular.

Das 15h do dia 14/05 até as 15h do dia 17/05 - Inscrição para isenção e redução de taxa de inscrição para o Processo Seletivo Vestibular.

29/05 - Divulgação do resultado da análise dos pedidos de isenção e redução de taxa de inscrição pelo site .

. 30/05 e 31/05 - Recurso referente ao indeferimento do pedido de redução da taxa de inscrição pelo site .

. 10/06 - Divulgação no site da análise dos recursos dos pedidos de redução da taxa de inscrição.

da análise dos recursos dos pedidos de redução da taxa de inscrição. 10/07 - Publicação oficial dos locais de prova e convocação para as provas.

dos locais de prova e convocação para as provas. 14/07 (13h) - Aplicação da prova objetiva e redação.

14/07 (23h59) - Divulgação no site do Gabarito Oficial da prova.

do Gabarito Oficial da prova. 15/07 e 16/07 - Interposição de recursos - gabarito.

26/07 até as 10h - Publicação oficial do resultado no site .

. 26/07 até as 10h - Publicação da 1ª chamada no site.

29/07 a 31/07 - Data para os candidatos convocados na 1ª chamada efetivarem a matrícula presencial nos respectivos polos.

05/08 - Publicação da 2ª chamada no site .

. 06/08 e 07/08 - Data para os candidatos convocados na 2ª chamada efetivarem a matrícula presencial nos respectivos polos.

09/08 - Publicação da 3ª chamada no site .

. 12/08 e 13/08 - Data para os candidatos convocados na 3ª chamada efetivarem a matrícula presencial nos respectivos polos.

12/08 - Início do período letivo - Ingressantes e Veteranos.

Entre os dias 14 e 17, até as 15h, todas as pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) terão isenção da taxa. No momento da inscrição, escolha “redução de taxa” ou “isenção”.

Ainda segundo a Univesp, também será concedida a redução de 50% do valor da taxa de inscrição, em conformidade com a Lei Estadual nº 12.782, de 20 de dezembro de 2017, aos candidatos que preencham cumulativamente, os seguintes requisitos:

Estejam regularmente matriculados no ensino médio ou equivalente, no 3º Semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em curso pré-vestibular ou em curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação.

Recebam remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos ou desempregados.

Vagas

Ao todo são 5.120 vagas destinadas a 183 polos de 155 municípios do Estado de São Paulo, que inclui a capital paulista, litoral e interior. Clique aqui para conferir a lista completa de vagas por municípios e polos.

Cursos

São oferecidos os cursos de Tecnologia em Gestão Pública, Engenharias de Produção e Computação, Licenciaturas em Biologia, Química, Física, Matemática, Pedagogia e Letras (Habilitação em Língua Portuguesa).

Os cursos, totalmente gratuitos, são realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), plataforma on-line na qual os estudantes desenvolvem atividades acadêmicas, que incluem assistir a videoaulas, acessar material didático, bibliotecas digitais e tirar dúvidas do conteúdo com tutores e facilitadores.

Já os polos são espaços físicos onde os alunos contam com infraestrutura (computadores, impressoras e acesso à internet) e realizam atividades como provas e discussões em grupo. No local, também podem ser solicitados serviços de secretaria acadêmica e o esclarecimento de dúvidas. Por ser uma universidade pública, todas as videoaulas também podem ser acessadas pelo canal de youtube.

Univesp

Criada em 2012 como Fundação, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo é uma instituição exclusivamente voltada para Educação a Distância (EAD), mantida pelo Governo do Estado de São Paulo e vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), com credenciamento como universidade pelo Conselho Estadual de Educação e pelo Ministério da Educação (MEC). Entre seus principais parceiros, destacam-se o Centro Paula Souza (CPS) e as universidades USP, Unesp, Unicamp.

Os cursos da instituição são realizados em ambiente virtual, que garante a interação do aluno com o tutor, além de disponibilizar videoaulas, bibliotecas digitais e materiais didáticos.

A Univesp conta com mais de 31 mil alunos matriculados. A duração dos cursos é, em média, de 3 anos para Tecnólogo, 4 para as Licenciaturas e 5 para as Engenharias. O diploma é emitido pela própria entidade.