Unicamp realiza segunda etapa do vestibular neste domingo

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) realiza as provas da segunda etapa do vestibular 2020 neste domingo, 12. Pela primeira vez, a fase final do processo seletivo será feita em dois dias - haverá aplicação de testes também na segunda-feira, 12. Participam 13.589 candidatos, que farão os exames em 22 cidades a partir das 13 horas. São 2.570 vagas em 69 cursos de graduação.

No primeiro dia, todos os candidatos farão as mesmas provas, com redação, Língua Portuguesa, Literatura e Inglês. Na segunda-feira, também serão feitas provas comuns, com Matemática e Ciências Humanas e da Natureza. Além delas, os candidatos farão exames específicos de acordo com o curso escolhido.

– Ciências Biológicas/Saúde: Biologia e Química;

– Ciências Exatas/Tecnológicas: Física e Química;

– Ciências Humanas/Artes: Geografia e História, com conteúdos de Filosofia e Sociologia.

Os portões se fecham às 13 horas em todos os locais de prova. A Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest) recomenda que os candidatos cheguem aos locais de prova pelo menos uma hora antes do início. Também não é mais necessário levar uma foto, já que haverá reconhecimento facial em todos os locais. Para acesso, é preciso ter apenas o documento de identidade indicado na inscrição.

Os candidatos também devem prestar atenção ao cartão de inscrição, já que pode haver mudança em relação ao local em que o candidato fez a primeira etapa. Não necessariamente a segunda fase será feita no mesmo lugar da primeira. Pode haver até mesmo mudança de cidade.

Durante a prova, é proibido usar telefones celulares, relógios digitais, marca textos, corretivos e lapiseira. A prova pode ser preenchida apenas com caneta preta e é possível levar lápis e borracha para anotações. A Comvest permite uso de bermudas, mas lenços, bandanas, bonés e chapéus são proibidos.

Habilidades específicas e matrícula

As provas de Habilidades Específicas para os cursos de Arquitetura, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança serão realizadas em Campinas entre os dias 20 e 24 de janeiro. A primeira lista de aprovados será divulgada no dia 10 de fevereiro e a matrícula online deverá ser feita no dia seguinte.

Os candidatos precisam ficar atentos às chamadas seguintes, nos dias 13, 18 e 21 de fevereiro. A vaga, no entanto, só está garantida após a matrícula presencial, feita em 2 de março.