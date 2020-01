Unicamp diz que foi vítima de violação em seu sistema de dados

Em nota divulgada no site da própria instituição, a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) afirma ter identificado, nesta quinta-feira, 23, violações em alguns de seus sistemas computacionais, com consequente vazamento de dados privados. Ainda segundo a nota, o problema foi detectado pela Diretoria Acadêmica (DAC), mas pode ter afetado outros sistemas da Universidade. O incidente já foi reportado às autoridades competentes.

A Coordenadoria Geral de Tecnologia de Informação e Comunicação (CITIC) da Unicamp designou uma equipe para identificar as causas do incidente e a extensão dos danos. De acordo com o comunicado, "medidas de contingência já estão sendo tomadas e não é necessária, por ora, nenhuma ação por parte dos usuários".

A Unicamp avisa que manterá a comunidade acadêmica informada sobre os avanços nas investigações e no trabalho de contenção dos danos. Os usuários serão comunicados caso haja necessidade de alguma ação individual.