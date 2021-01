Unicamp divulga lista de aprovados na 1ª etapa e muda datas para evitar aglomerações

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) divulgou nesta quinta-feira, 21, a lista dos candidatos aprovados na primeira fase. Também anunciou a transferência dos dois dias de aplicação da segunda fase de 7 e 8 de fevereiro de 2021 para os dias 8 e 9 de fevereiro.

A alteração nas datas foi realizada "considerando a hipótese de candidatos do Vestibular Unicamp que também estejam inscritos na modalidade digital do Enem e para evitar aglomeração decorrente da maior circulação de estudantes na mesma data", segundo informou a Comvest. O Enem digital será aplicado em 31 de janeiro e 7 de fevereiro.

Segundo a Comvest, 15.470 candidatos estão aprovados para a segunda fase na Unicamp. A lista está disponível no site (www.comvest.unicamp.br). Os locais de prova poderão ser consultados individualmente pelos candidatos a partir do dia 29 de janeiro, na página do Vestibular Unicamp 2021.

Com alta taxa de abstenção, a primeira fase do vestibular da Unicamp foi realizada no dia 6 de janeiro, em 37 cidades do País, dando largada a uma maratona de exames presenciais durante a pandemia. Candidatos elogiaram o distanciamento nas salas e a organização dentro dos locais de prova, mas relataram aglomerações nos portões de entrada.