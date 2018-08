Unicamp divulga imagens de suspeito de pichar bibliotecas

SÃO PAULO - A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou nesta quinta-feira, 16, imagens do suspeito de realizar pichações com conteúdo racista e ameaçador em bibliotecas e banheiros da instituição. O caso foi registrado na Polícia Civil, que também busca a identificação do homem.

As pichações ocorreram na biblioteca do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL), em banheiros do Instituto de Geociências, na biblioteca central e no Ciclo Básico. "O material também já foi disponibilizado para a Policia Civil, que conduz as investigações. Quem reconhecer o suspeito ou tiver informações sobre a autoria do ato, deve entrar em contato com a Vigilância do Campus, por meio do telefone 3521-6000."

Além de registrar o caso na polícia, a administração central também instaurou uma sindicância interna para apurar o caso. As pichações mostravam suásticas e ameaçava um ataque: "Vai ter Massacre #Columbine".

As imagens mostram um homem de roupa escura em atitude suspeita circulando pela biblioteca do IEL, descreve a universidade. "Numa das imagens, ele aparece tirando do bolso um objeto semelhante a uma caneta vermelha do tipo pincel atômico. As pichações foram feitas com uma caneta desse tipo, de marcador vermelho permanente", diz a nota da instituição.

