Unicamp divulga gabarito oficial da primeira fase do vestibular

SÃO PAULO - A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou nesta quinta-feira, 22, o gabarito oficial da primeira fase de seu vestibular. Os candidatos podem conferir no portal da Comvest, responsável pela prova.

Os 76.312 candidatos inscritos fizeram a prova neste domingo, 18, e vão concorrer a 2.589 vagas em 69 cursos de graduação. O número representa 80% das vagas regulares, já que a partir deste ano, o preenchimento dos outros 20% será feito através do processo que utilizará as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A prova da primeira fase é composta de 90 questões de múltipla escolha, distribuídas em 13 questões de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, 13 questões de Matemática, 9 questões de História e 9 questões de Geografia (incluindo Filosofia e Sociologia), 9 questões de Física, 9 questões de Química, 9 questões de Biologia, 7 questões de Inglês, além das 12 questões interdisciplinares.

Cada questão tem quatro alternativas. O tempo máximo de prova na primeira fase é de cinco horas e o mínimo de três horas e trinta minutos. Os portões foram fechados às 13 horas.

Segundo a universidade, a segunda fase acontecerá nos dias 13, 14 e 15 de janeiro de 2019. As provas de Habilidades Específicas, voltadas para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais