Unicamp coloca álbum dos Racionais na lista de obras obrigatórias

SÃO PAULO - A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou nesta quarta-feira, 23, a lista de obras obrigatórias para o vestibular 2020 da instituição. Entre as novidades está a inclusão do álbum Sobrevivendo no inferno, do grupo de rap Racionais Mc's.

Lançado em 1997, Sobrevivendo do Inferno foi o segundo álbum da banda formada por Mano Brown, Edi Rock, Ice Blue e DJ KL Jay, e contém clássicos dos Racionais, como Capítulo 4, versículo 3 e Diário de um detento. No vestibular, a obra fará parte do gênero poesia. Os candidatos terão que ler na íntegra as letras das 12 músicas que compõem o álbum.

Além de Sobrevivendo no inferno, há duas novas obras em relação ao vestibular 2019: o romance A falência, de Júlia Lopes de Almeida; e a coletânea de crônicas A cabra vadia, de Nelson Rodrigues.

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) informou, em nota, que "a cada ano, a Unicamp renova parcialmente as obras que compõem a lista, para permitir o planejamento do professor e, ao mesmo tempo, acompanhar a dinâmica própria do sistema de ensino, cujo público se renova todos os anos".

"A nova lista de obras inclui romance, poesia, peça teatral, conto, diário, e letras de música, entre outros gêneros, a fim de levar o vestibulando a ampliar o seu campo de estudos, sem sobrecarregá-lo no volume de leituras", declarou a Comvest.

Confira a lista de obras obrigatórias para o vestibular 2020 da Unicamp

Poesia

Sonetos selecionados de Luís de Camões

Sobrevivendo no Inferno, Racionais Mc's

A teus pés, Ana Cristina Cesar

Conto

A hora e a vez de Augusto Matraga em Sagarana, Guimarães Rosa

O espelho, Machado de Assis

Teatro

O bem amado, Dias Gomes

Romance

A falência, Júlio Lopes de Almeida

Caminhos cruzados, Érico Veríssimo

História do Cerco de Lisboa, José Saramago

Diário

Quarto de despejo, Carolina Maria de Jesus

Crônica

A cabra vadia, Nelson Rodrigues

Sermões

Sermões selecionados de padre Antonio Vieira

Confira a lista de obras obrigatórias para o vestibular 2019 da Unicamp

Poesia

Poemas Negros, Jorge de Lima

Sonetos selecionados de Luís de Camões

A teus pés, Ana Cristina Cesar

Conto

Amor em Laços de Família, Clarice Lispector

A hora e a vez de Augusto Matraga em Sagarana, Guimarães Rosa

O espelho, Machado de Assis

Teatro

O bem amado, Dias Gomes

Romance

Coração, cabeça e estômago, Camilo Castelo Branco

Caminhos cruzados, Érico Veríssimo

História do Cerco de Lisboa, José Saramago

Diário

Quarto de despejo, Carolina Maria de Jesus

Sermões

Sermões selecionados de padre Antonio Vieira