Unicamp abre inscrições para quem quer disputar vagas pelo Enem

SÃO PAULO - A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) abriu nesta segunda-feira, 21, as inscrições para quem quer tentar uma vaga na instituição usando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). São oferecidas 639 vagas por esse modelo de seleção.

As inscrições podem ser feitas exclusivamente pela página eletrônica da Comvest, a comissão responsável pela organização do vestibular da Unicamp, até às 17h do dia 21 de novembro.

Os interessados precisam preencher um formulário eletrônico e recolher o valor da taxa de inscrição. Candidatos inscritos no Vestibular Unicamp 2020 com isenção da taxa não precisam pagar para tentar o ingresso usando a nota do Enem. Para os demais, a taxa será de 30 reais ou de 15 reais, no caso daqueles que também efetuaram a inscrição no Vestibular Unicamp 2020.

As vagas disputadas com a nota do Enem são destinadas a três tipos de candidatos: metade para quem tenha cursado integralmente o ensino médio em escola pública (ou que tenham obtido a certificação do ensino médio pelo Enem até o ano de 2016 ou exames oficiais); 25% para candidatos autodeclarados pretos e pardos; e 25% das vagas para candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública e sejam autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.

A lista de cursos e vagas está disponível na página da Comvest. É possível fazer até duas opções de curso nessa modalidade. Os candidatos poderão utilizar as notas do Enem 2019 e 2018.

Assim como no Vestibular Unicamp, para ter direito às cotas por critério étnico-racial, os estudantes autodeclarados pretos ou pardos deverão possuir traços fenotípicos que os caracterizem como negro, de cor preta ou parda. Caso aprovados, eles deverão assinar e entregar uma declaração no ato da matrícula, de acordo com o edital. Os optantes pelas vagas indígenas também deverão apresentar a declaração.

Candidatos que tenham concluído algum curso de graduação ou pós-graduação em instituição pública (federal, estadual ou municipal) não poderão concorrer nessa modalidade.