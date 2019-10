Unesp deve oferecer 195 vagas para participantes de olimpíadas de conhecimento

SÃO PAULO - A Universidade Estadual Paulista (Unesp) deve aprovar nesta terça-feira, 29, a abertura de 195 vagas em seus cursos de graduação para participantes e medalhistas de competições de conhecimento, como as olimpíadas de Matemática, Física, Língua Portuguesa e Robótica. Com a aprovação da medida, a universidade se junta à USP e Unicamp que adotaram recentemente programa similar. O objetivo das instituições é valorizar qualidades e habilidades dos estudantes que não são avaliadas em provas tradicionais, como os vestibulares.

Das três, a Unesp é a que pretende ofertar mais vagas para essa nova modalidade de ingresso, o que corresponde a 2,5% das 7.725 disputadas neste ano. USP e Unicamp colocaram este ano 113 e 100 vagas, respectivamente, para os vencedores de competições. A Unesp também vai aceitar o resultado de um número maior de provas, 24 - sendo 13 olimpíadas brasileiras e 11 internacionais.

As olimpíadas do conhecimento são organizadas por entidades que reúnem especialistas em cada área, como as sociedades brasileiras de Física e Matemática. Há também competições elaboradas por universidades e órgãos públicos, como o Instituto Butantã.

A nova forma de seleção será usada para 30 cursos em todas as áreas de conhecimento: Exatas, Humanidades e Biológicas. "Essas competições avaliam muito mais do que os conhecimentos curriculares do Ensino Médio. Elas testam habilidades importantes que exigimos de um estudante no ensino superior, na área acadêmica e no mundo de trabalho. Por isso, elas são uma boa forma de seleção para vários cursos não só aqueles com a mesma nomenclatura da olimpíada", explicou a Gladis Massini-Cagliari, pró-reitora de graduação da Unesp.

Além das licenciaturas, como Matemática, Física, Química, cursos como as engenharias Mecânica, Elétrica, Aeronáutica ou Administração, também decidiram aderir ao novo modelo. "Inclusive, mais cursos queriam aderir, mas não puderam por não ter infraestrutura no momento para ampliar as vagas. Em geral, cursos que demandam laboratórios ou mais equipamentos, como os da área da saúde, tiveram essa limitação. Ou seja, devemos ter uma ampliação nos próximos anos".

A abertura das vagas adicionais depende de aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária (Cepe) da instituição. Na mesma sessão, o órgão vota também se a Unesp poderá preencher as vagas remanescentes (aquelas que não foram preenchidas pelo vestibular próprio da universidade) usando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A instituição também é a única entre as estaduais paulistas que ainda não aceita o resultado da prova nacional para selecionar ingressantes.

No ano passado, o Cepe aprovou que a Unesp deveria estudar novas formas de seleção de alunos, seguindo uma tendência internacional que busca valorizar outras habilidades e experiências dos estudantes. "O aluno pode não ter ido tão bem no vestibular ou no Enem e isso pode acontecer por mil motivos. Mas ele teve ótimo desempenho em uma olimpíada, se destacou entre centenas de participantes, mostrou que tem interesse e vocação na área. Ele tem o que precisa para entrar na graduação", disse a pró-reitora.

A proposta de usar as provas de conhecimento foi considerada uma alternativa após a Unicamp -que selecionou ingressantes este ano nessa modalidade- apresentar resultado satisfatório. "Cerca de 80% dos que entraram por esse modelo vieram de escola pública. Ou seja, é uma excelente forma de selecionar alunos vocacionados e que muitas vezes não fazem o nosso vestibular."

Competições consideradas:

Ao todo, 24 Olimpíadas consideradas para o edital. São elas:

Nacionais

Olimpíada Brasileira de Biologia

Olimpíada Brasileira de Física

Olimpíada Brasileira de Física de Escola Pública

Olimpíada Brasileira de Informática

Olimpíada Brasileira de Matemática

Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas

Olimpíada Brasileira de Química

Olimpíada Brasileira de Robótica – Modalidade Teórica

Olimpíada Nacional de Astronomia e Astronáutica

Olimpíada Nacional de História do Brasil

Olimpíada de Língua Portuguesa

Olimpíada Brasileira de Agropecuária

Olimpíada Brasileira de Geografia

Internacionais

Competição Iberoamericana de Informática e Computação

Olimpíada Iberoamericana de Biologia

Olimpíada Iberoamericana de Física

Olimpíada Iberoamericana de Matemática

International Olympiad on Astronomy and Astrophysics

International Chemistry Olympiad

International Mathematical Olympiad

International Olympiad in Informatics

International Biology Olympiad

International Physics Olympiad

IYPT – Copa do Mundo de Física

Carreiras que aceitaram o modelo