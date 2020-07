Unesp adia vestibular para os dias 30 e 31 de janeiro

Por causa da pandemia de covid-19, a Unesp (Universidade Estadual Paulista) anunciou nesta sexta-feira, 10, que alterou as datas do seu vestibular 2021. As provas da primeira fase serão aplicadas em 30 e 31 de janeiro (sábado e domingo). A segunda fase será 28 de fevereiro (domingo). As datas não coincidem com as do Enem presencial e os vestibulares da USP e da Unicamp.

A Unesp também decidiu realizar a primeira fase em dois dias - nos anos anteriores, o modelo aplicado foi de dia único. Este ano, os candidatos vão fazer a primeira fase em um só dia de prova, mas serão divididos em dois grupos para evitar aglomeração nos locais de prova. Em 2019, a primeira fase teve 95.440 candidatos em 35 cidades.

"Serão duas provas de conhecimento gerais equivalentes em termos de conteúdo e dificuldade. Uma será aplicada aos candidatos da área de Biológicas e outra aos candidatos das áreas de Humanidades e Exatas", diz o diretor-presidente da Vunesp, professor Antonio Nivaldo Hespanhol.

A primeira fase continua no mesmo formato dos anos anteriores, com 90 questões de múltipla escolha. "A primeira fase em dois dias é uma medida extraordinária exclusivamente em razão da pandemia de covid-19. Não é que o vestibular da Unesp será sempre assim", diz o superintendente acadêmico da Vunesp, professor Renato Eugênio da Silva Diniz.

Para tirar dúvidas sobre o vestibular, o candidato pode acessar os sites vestibular.unesp.br e www.vunesp.com.br.