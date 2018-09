Unesp abre inscrições para o vestibular 2019

SÃO PAULO - A Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) abriu inscrições para o vestibular 2019 nesta segunda-feira, 10, às 10h. O candidato tem até 8 de outubro para realizar a inscrição no portal da Fundação Vunesp.

A taxa de inscrição integral para o Vestibular 2019 é de R$ 170. Nesta edição são oferecidas 7.365 vagas em 23 cidades, sendo 50% (3.698 vagas) destinadas ao Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública.

As provas da primeira fase da seleção serão realizadas em 15 de novembro, em 35 cidades, sendo 31 municípios paulistas e ainda em Brasília (DF), Campo Grande (MS), Uberlândia (MG) e Curitiba (PR).

Os cerca de 400 mil alunos de último ano do ensino médio da rede pública estadual paulista (Secretaria de Estado da Educação de São Paulo e Centro Paula Souza) podem solicitar redução de 75% do valor da taxa de inscrição. O candidato beneficiado com a redução deve retirar na secretaria de sua escola uma senha para se cadastrar no site da Fundação Vunesp e pagar a taxa de R$ 42,50.