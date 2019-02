Tradicionais colégios de São Paulo, Liceu Pasteur e Lycée anunciam fusão

A unificação dos colégios Liceu Pasteur, na Rua Mairinque, e do Lycée, na Rua Vergueiro, ambos na Vila Mariana, zona sul paulistana, vai transformar as duas unidades em uma única escola internacional franco-brasileira: o Grand Lycée Pasteur com capacidade para atender cerca de 2,5 mil alunos.

O currículo será o plurilíngue, já adotado atualmente na unidade Vergueiro. Todas as aulas serão em francês, com exceção de educação física, música, língua portuguesa e história e geografia do Brasil. Além do francês e do português, são ensinados inglês, alemão, espanhol, grego e o latim.

Com investimento aproximadamente de R$150 milhões, a fusão marcada para ser concluída em 2023 marcará a celebração do centenário da Sociedade Civil Liceu franco-brasileiro que começou com a revitalização e modernização do prédio histórico de 11 mil metros quadrados, projetado pelo arquiteto Ramos de Azevedo, na Rua Mairinque.

A primeira parte do projeto, liderado pelo estúdio NPC Arquitetura, foi entregue em 4 de fevereiro para a volta às aulas com a renovação de cerca de dois mil metros quadrados, e a inauguração oficial será realizada nesta quinta-feira, 28.

Parte dos pisos em madeira de peroba maciça e tetos em estuque foram recuperados e ganharam nova vida, assim como terraços, pátio, biblioteca, salas de aula, salas de professores e equipes. "Cantina, enfermaria, laboratórios e áreas de convivência também já foram reformados", explica Brieuc Pont, Cônsul Geral da França.

As obras preveem a construção de 50 novas salas de aula e áreas especiais - como uma sala para prática de estudo em autonomia - auditório com capacidade para 400 pessoas, espaços de convivência, salas de estudo e leitura, centro esportivo com quadras, piscina coberta, campos de futebol e de rúgbi e estacionamento.

A mensalidade cobrada pelo Grand Lycée Pasteur fica em torno de R$ 3 mil para período integral. "Como o governo francês subsidia parte do valor de todos os alunos matriculados, - cerca de 3 mil euros (cerca de 13 mil reais) por aluno por ano - podemos oferecer um ensino de alto nível, de escola internacional", explica Pont.