Tire dúvidas sobre a volta às aulas na cidade de São Paulo

A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta quinta-feira, 17, o início da reabertura das escolas de educação básica para atividades extracurriculares e a liberação da retomada de aulas presenciais no ensino superior. As instituições estão fechadas desde março por causa da pandemia do novo coronavírus.

Tire suas principais dúvidas sobre a retomada abaixo:

Quando as escolas reabrem na cidade de São Paulo?

Elas poderão voltar a receber alunos a partir de 7 de outubro, mas exclusivamente para atividades extracurriculares. A decisão vale para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio.

Quais são as atividades extracurriculares liberadas?

Atividades de acolhimento, recreação, esportes, idiomas e música.

Preciso enviar o meu filho para essas atividades extracurriculares?

Não, a adesão é totalmente opcional em todas as redes de ensino. Não é permitido, nesse período, realizar atividades de ensino regular ou de presença obrigatória dentro das instituições.

Todas as escolas precisam reabrir?

Não, a decisão pela retomada é das instituições.

Quando as aulas regulares retornam na educação básica?

A previsão é que a Prefeitura libere o reinício das aulas regulares para a partir de 3 de novembro.

Quando será a reabertura das universidades, faculdades e outras instituições de ensino superior?

Os cursos tecnólogos e de graduação tiveram a retomada de todas as atividades presenciais liberadas a partir de 7 de outubro.

As escolas de São Paulo terão férias em janeiro?

Segundo o secretário municipal da Educação, Bruno Caetano, isso ainda não está definido na rede municipal.

Os inquéritos sorológicos vão continuar em São Paulo?

Sim, a Prefeitura seguirá com a realização de inquéritos sorológicos para aferir a presença de anticorpos da covid-19 em adultos, crianças e adolescentes da capital.