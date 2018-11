Terminam hoje as inscrições para processo seletivo da Unicamp por meio do Enem

SÃO PAULO - Termina nesta quarta-feira, 14, o período de inscrições para o processo seletivo Enem-Unicamp 2019. As inscrições poderão ser feitas exclusivamente pela página eletrônica da Comvest. É a primeira vez que a universidade adota o Enem como forma de acesso aos cursos de graduação.

Serão oferecidas 645 vagas por esse processo, destinadas a três segmentos: 50% das vagas para candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública (ou que tenham obtido a certificação do ensino médio pelo Enem até o ano de 2016 ou exames oficiais); 25% das vagas para candidatos autodeclarados pretos e pardos; e 25% das vagas para candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública e sejam autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.

A universidade explicou que para ter direito às cotas por critério étnico-racial os estudantes autodeclarados pretos ou pardos deverão possuir traços fenotípicos que os caracterizem como negro, de cor preta ou parda.

A instituição lembra que os interessados poderão se inscrever concomitantemente em mais de um dos sistemas de seleção da Unicamp para 2019 (Vestibular Unicamp, Processo Seletivo Enem-Unicamp, Vestibular Indígena, Processo Seletivo Vagas Olímpicas).

"Na época das chamadas, caso um candidato tenha sido convocado para matrícula em um mesmo curso, na mesma chamada, no Vestibular 2019 e no Enem-Unicamp, a vaga a ser preenchida será a do vestibular. Caso um candidato tenha sido convocado para matricula em cursos diferentes, na mesma chamada, no Vestibular 2019 e no Enem-Unicamp, o candidato fará opção, no momento da matrícula", explica a universidade.