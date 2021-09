Tempo integral e formação do professor são prioridades, apontam especialistas

Para enfrentar problemas que ganharam proporções colossais, não basta um retorno ao ensino presencial nos moldes do que ocorria até 2019. Viabilizar a educação no pós-pandemia, afirmam os especialistas, exige a ampliação da jornada escolar e a valorização e formação de professores.

“Não dá para gerar um processo profundo de recuperação sem ter mais tempo; (aulas em) tempo integral e um processo forte de recuperação da aprendizagem são os dois grandes pilares que precisamos construir no Brasil”, defende Priscila Cruz, da Todos pela Educação.

Leia Também Para um novo momento da educação, especialistas defendem novas avaliações

Uma construção há tempos atrasada. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, já previa a oferta gradual do ensino integral. Com o Plano Nacional de Educação (PNE), de 2014, a meta é atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica em jornadas diárias de sete horas ou mais até 2024. Em 2020, segundo dados do Observatório do PNE, esse porcentual ainda estava em 12,9%.

No Espírito Santo, o governo estadual lançou, em agosto, o Programa Capixaba de Fomento à Implementação de Escolas Municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral (Proeti), que estabelece o repasse direto aos municípios do valor de R$ 3 mil por estudante ao ano, durante três anos.

“É nossa prioridade o apoio ao tempo integral no nível municipal, principalmente para responder à questão da alfabetização”, diz Vitor de Angelo, secretário de Estado da Educação do Espírito Santo.

E quem vai alfabetizar? O professor. Mas não é qualquer professor. É aquele especialista em alfabetização. E é aí que entra outro ponto-chave para a escola pós-pandemia. É preciso investir na formação docente tanto inicial quanto continuada.

Kátia Schweickardt, professora da Universidade Federal do Amazonas e ex-secretária municipal da Educação de Manaus, lembra que a pandemia deixou evidente que o professor é o grande catalisador do processo de ensino. “Todos perceberam que ele não é dispensável. A tecnologia não vai substituir o professor jamais. O volume de informações disponíveis só vira algo útil quando se transforma em conhecimento. E quem pode catalisar o processo de produção de conhecimento de cada aluno é esse sujeito ativo chamado professor.”

Entretanto, completa Kátia, esse professor não é o mesmo de gerações anteriores. “É o professor de 2021, que se dispõe a aprender com o aluno, que entende que o processo de valorização não é só melhoria salarial. Precisamos, sim, de melhoria salarial – é um absurdo que a gente ganhe aqui menos do que todos os países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Mas a nossa valorização também passa por termos acesso a formação qualificada.”

Uma formação que, depois da pandemia, precisa ser feita a partir de um currículo atualizado. “Quando a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) foi pensada, não se previa uma pandemia que deixaria o Brasil 18 meses com as salas de aulas fechadas. Precisamos olhar para os currículos, avaliar os alunos, ver as aprendizagens que não foram consolidadas e levar isso em consideração. Propor a formação de professores a partir da realidade do estudante”, diz Priscila Cruz.