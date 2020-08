Summit Educação começa nesta segunda com debate sobre volta às aulas na rede pública

Em meio a dúvidas sobre a volta às aulas e a necessidade de estratégias para o retorno seguro, os principais nomes da área de educação vão debater os impactos da pandemia do novo coronavírus durante uma semana no Summit Educação Brasil 2020, evento gratuito e online realizado pelo Estadão, que começa nesta segunda-feira, 24.

Com o tema Volta às aulas e a nova educação pós-pandemia, o evento debate desafios que instituições públicas e privadas, que tiveram de fechar as portas logo no início do ano letivo, enfrentam para garantir que os alunos se mantenham motivados, que o conteúdo seja dado de forma clara e que as desigualdades não aumentem.

O painel de abertura terá como foco o retorno das atividades da rede pública e terá participação dos secretários da Educação dos Estados de São Paulo (Rossieli Soares), Pernambuco (Fred Amancio) e Espírito Santo (Vitor de Angelo).

Antes do painel, a conselheira de Cooperação Internacional e Engajamento do Ministério da Educação da Nova Zelândia, Graciélli Ghizzi-Hall, vai falar das 9h às 9h40 sobre a escola pós-quarentena com base nas medidas adotadas no país. Neste dia, o painel será das 10h às 12h. Nos demais dias, os debates serão das 9h às 11h.

A retomada na rede privada será tema do 2º dia do evento. O 3º dia vai abordar um assunto que inquieta estudantes: como manter o currículo de escolas internacionais e se preparar para estudar fora. Andrea Tissenbaum, consultora especialista em educação internacional e autora do Blog da Tissen, sobre estudar no exterior, será uma das palestrantes.

O penúltimo dia do evento debaterá a educação infantil na pandemia, o que tem preocupado pais e educadores. Rosely Sayão, psicóloga e colunista do Estadão, participa da mesa.

Na sexta-feira, Mozart Neves Ramos, da cátedra Sérgio Henrique Ferreira da USP, Rodrigo Capelato, diretor-executivo do Semesp, entidade que representa mantenedoras de ensino superior no Brasil, e Marcelo Knobel, reitor da Unicamp, discutirão desafios das universidades para continuar com o ensino remoto no segundo semestre.

As inscrições, gratuitas, podem ser feitas pelo site: https://summiteducacaoestadao.com.br/. A transmissão do evento será online.