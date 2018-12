Só 1,6% das instituições de ensino superior têm nota máxima em avaliação federal

SÃO PAULO - Apenas 1,6% das instituições de ensino superior do Brasil têm nota máxima no indicador de qualidade do Ministério da Educação (MEC). O País tem 2.066 faculdades e apenas 35 delas conseguiram atingir nota cinco, conceito máximo do Índice Geral de Cursos (IGC). Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 18, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).

Os dados são referentes a 2017. A avaliação observa quatro dimensões da qualidade dos cursos - todos os indicadores de qualidade do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (Sinaes) são expressos em uma escala de 1 a 5, sendo 5 a nota máxima e as notas 1 e 2 consideradas "insuficientes".

Das 278 instituições de ensino que obtiveram notas consideradas insuficientes, nove são públicas (sendo oito municipais e uma estadual). O restante são instituições particulares.

O Sinaes, em vigor desde 2004, constroi indicadores destinados a proporcionar um panorama da qualidade dos cursos e instituições de ensino. Os indicadores servem como base para a supervisão e regulação do setor pelo MEC.

Veja a lista completa dos cursos avaliados e das instituições.