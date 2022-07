Sisu: Matrícula nas universidades públicas começa nesta quarta

Quem passou na primeira chamada para entrar na universidade pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), plataforma que reúne vagas no ensino superior público, já pode fazer a matrícula. O prazo vai até 18 de julho. O processo é feito diretamente com a instituição de ensino na qual o estudante se inscreveu e foi aprovado.

Foram ofertadas 65.932 vagas de graduação em mais de dois mil cursos. Quem não passou na primeira chamada pode fazer a inscrição para uma lista de espera até o dia 18. Para participar do processo, o candidato precisa ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2021 e não pode ter zerado a redação ou ter feito o exame como “treineiro” (aqueles candidatos que fizeram a prova, mas ainda não terminaram o ensino médio).

Os candidatos são selecionados para os cursos que eles selecionaram no ato da inscrição.

Confira um calendário com as próximas etapas do SISU:

Divulgação dos resultados da lista de espera - 25 de Julho (segunda-feira)

Não há um cronograma fixo para as chamadas na lista de espera, tudo depende do número de desistentes. A partir daí, as universidades vão abrindo mais vagas.