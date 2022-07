Sisu 2022: MEC divulga resultado do processo seletivo para universidades públicas

O Ministério da Educação divulgou nesta quarta-feira, 6, o resultado do processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para as universidades públicas do País, que pode ser acesso pelo portal do aluno na página oficial do programa. Ao todo, foram disponibilizadas 65.932 vagas no ensino superior público em mais de 2 mil cursos de graduação.

As matrículas devem ser feitas entre os dias 13 e 18 de julho. A té o dia 18, os interessados também podem entrar em uma lista de espera, mas a chamada em si será feita por cada instituição de ensino.

O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação (MEC) no qual as instituições públicas de educação superior (federais, estaduais ou municipais) oferecem vagas a serem disputadas por quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) mais recente – exceto aqueles que tiraram nota zero na prova de redação ou tenham realizado a prova na condição de treineiro. Também é necessário ter uma conta no sistema gov.br.

Mesmo sem estar logado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior (https://acessounico.mec.gov.br/), é possível conferir o número de vagas disponíveis por modalidade de concorrência (cotistas ou não cotistas), cursos, turnos e localização das instituições de ensino.