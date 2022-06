Sisu 2022: MEC divulga inscrições para seleção do 2º semestre; veja

O Ministério da Educação (MEC) divulgou o cronograma e as regras para inscrição no processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para este ano. Segundo a publicação desta sexta-feira, 3, no Diário Oficial da União, os candidatos terão de 28 de junho a 1º de julho para se inscreverem.

As inscrições para o Sisu, sem cobrança de taxa de inscrição, devem ser feitas pelo Portal Acesso Único e podem se inscrever os participantes da edição de 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) - exceto aqueles que tiraram nota zero na prova de redação ou tenham realizado a prova na condição de treineiro.

Cada candidato pode optar por até dois cursos, escolhendo sua ordem de preferência, citando ainda os tipos de vaga em instituição de educação superior participante, local de oferta, curso, turno e modalidade de concorrência. Já o Sisu deixará disponível, como mera informação, a nota de corte para cada instituição participante.

Confira outros detalhes do Sisu divulgados pelo MEC: