Sisu 2022: inscrições para seleção do 2º semestre começam nesta terça

As inscrições para o segundo processo seletivo de 2022 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começam nesta terça-feira, 28, e vão até o dia 1º de julho, sexta-feira.

Os candidatos às vagas que serão oferecidas pelas instituições públicas de ensino superior poderão se inscrever, sem cobrança de taxa, no Portal Acesso Único. Estão aptos os participantes da edição de 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) - exceto aqueles que tiraram nota zero na prova de redação ou tenham realizado a prova na condição de treineiro.

O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação (MEC) no qual as instituições públicas de educação superior, sejam elas federais, estaduais ou municipais, oferecem vagas a serem disputadas por candidatos inscritos em cada edição da seleção.

A consulta para as vagas do segundo semestre teve início no dia 15 no Portal Acesso Único, onde também está disponível a íntegra da documento de adesão de cada uma das instituições que aderiram ao Sisu.

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 6 de julho. A matrícula ou registro acadêmico devem ser feitos de 13 a 18 de julho. Já o prazo para manifestar interesse em participar da lista de espera será de 6 a 18 de julho.

Os candidatos são selecionados para as opções de cursos indicados no ato de inscrição, de acordo com a melhor classificação de nota obtida na edição 2021 do Enem. Com informações da Agência Brasil