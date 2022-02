Sisu 2022: inscrições começam nesta terça; saiba como concorrer

SÃO PAULO – As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2022 foram iniciadas nesta terça-feira, 15, e seguem abertas até as 23h59 da sexta-feira, 18, horário de Brasília. Esta edição conta com 221.790 vagas para ingresso em instituições públicas de ensino superior, como a Universidade de São Paulo (USP), as universidades e institutos federais, entre outras.

Podem participar estudantes do Brasil que fizeram a última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que tiveram pontuação superior a zero na redação.

Além disso, o candidato ou candidata não pode ter feito a prova em situação de "treineiro(a)", como é o caso de alunos que ainda não finalizaram o ensino médio. As notas foram adiantadas e divulgadas no último dia 9 de fevereiro pelo Ministério da Educação (MEC), mas estudantes relataram dificuldade para acessar os resultados.

No portal do Sisu é possível consultar as vagas disponíveis, pesquisando por cidades, cursos e instituições. No momento da inscrição, o candidato poderá escolher até duas opções de curso. Será possível alterar as escolhas da graduação e consultar as notas de cortes durante o período das inscrições.

Conforme o cronograma divulgado pelo MEC, o resultado da seleção será divulgado no dia 22 de fevereiro. As matrículas serão abertas no dia 23, se estendendo até o 8 de março. De 22 de fevereiro a 8 de março, estarão abertas as inscrições para a lista de espera por vagas remanescentes, cujos contemplados serão anunciados no dia 10. Poderão integrar esta última etapa do processo os estudantes não selecionados em nenhuma de suas opções na chamada regular. Porém, desta vez escolhendo apenas uma das opções de vagas definidas na fase de inscrição.

Como se inscrever no Sisu 2022

1. Como fazer login no Sisu?

O acesso ao sistema de inscrição do Sisu deve ser feito com o Login Único do governo federal. Caso ainda não tenham, os candidatos podem criar por meio deste link, inserindo CPF e senha.

2. O que conferir ao acessar o sistema?

Antes de tudo, a organização do Sisu recomenda que, ao acessar a página do Sisu 2022, os candidatos confiram os dados pessoais. A ideia é garantir que estejam corretos e atualizados.

3. Como aplicar para os cursos ofertados?

Os candidatos podem escolher, em uma nova tela, até duas opções de curso. Depois, devem clicar em “fazer inscrição na 1ª opção”. É também nesse espaço que o status do cadastro pode ser acompanhado durante todo o processo seletivo.

4. Como pesquisar vagas no Sisu?

Os estudantes podem pesquisas as vagas disponíveis nas universidades cadastradas em um campo com lupa. Podem ser aplicados filtros pelos nomes do município, da instituição e do curso.

​5. Para que servem as modalidades?

Há três tipos de modalidades de inscrição, que nada mais são do que tipo e vaga para o qual o candidato vai concorrer. São elas: ampla concorrência, lei de cotas e ação afirmativa. Em cada uma, a nota de corte — a menor nota para ficar entre os selecionados — varia.

6. Como confirmar a inscrição do Sisu 2022?

Por fim, o candidato deve conferir as informações do curso e da modalidade que escolheu, assim como a documentação que vai ser exigida pela universidade no momento da matrícula. Se tudo estiver correto, basta clicar em “confirmar minha inscrição”.

7. O que fazer depois de aplicar para as vagas?

Depois que a inscrição for confirmada, o concorrente volta para a página inicial, onde poderá consultar todos os dados escolhidos e cadastrados. Durante o período das inscrições, que vai até o próximo dia 18, as opções ainda podem ser alteradas. O registro final será o da última atualização.

8. Qual é o cronograma do Sisu 2022?