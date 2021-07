Seu filho dorme mal? Live com Rosely Sayão dá dicas para o sono das crianças

A pandemia alterou a rotina de crianças e adolescentes, que passaram mais tempo com os pais em casa e longe da escola. As mudanças também tiveram impacto no sono. Dormir tarde, acordar durante a noite ou depender dos pais para pegar no sono têm sido comportamentos comuns das crianças durante a pandemia. Com o retorno gradual das atividades escolares, será preciso atenção das famílias para retomar bons hábitos.

Para falar sobre esse tema, o Estadão realiza uma live com a psicóloga e colunista Rosely Sayão na próxima terça-feira, 3. Na transmissão ao vivo, Rosely vai dar dicas para que as crianças - e os pais - passem a dormir melhor. Vamos falar sobre autonomia das crianças para dormir sozinhas e a importância de uma boa noite de sono para o desenvolvimento infantil.

Para participar, envie suas perguntas e comentários pelas redes sociais. A entrevista ao vivo será transmitida pelo Facebook do Estadão na próxima terça-feira, 3, a partir das 16 horas.