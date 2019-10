Saiba quais são os assuntos que mais caem no Enem

Para quais temas é preciso dar mais atenção na hora de estudar para o Enem? A dúvida pode ter resposta no levantamento feito pelo SAS. A plataforma de educação reuniu os assuntos mais cobrados de 2009 a 2018 - leia mais abaixo.

Português

O Enem foca muito mais em questões de interpretação de texto do que Literatura ou Gramática. Ademar Celedônio, diretor de Ensino e Inovações Educacionais do SAS, acredita que na prova também possa ser pedida a análise de obras literárias clássicas, como as de Machado de Assis ou dos escritores da geração de 1922. Em todas as edições do Enem, o autor mais citado é Carlos Drummond de Andrade, o que inclui o escritor entre as apostas certeiras.

“É necessário atentar-se ao estudo dos gêneros textuais, como artigo, editorial, notícia e resenha, pois questões sobre esses formatos tendem a ser mais técnicas”, diz Celedônio. “Textos que falem das mídias sociais e da influência da mídia na sociedade não serão surpresa, já que o debate sobre tecnologias digitais e novos meios de comunicação no dia a dia está em voga não é de hoje.”

Matemática

De acordo com Celedônio, no Enem é muito mais provável o aluno se deparar com geometria ou aritmética básica do que matriz. Com base nos últimos anos, porcentagem, cálculo de juros, análise de gráficos e tabelas podem dominar a prova. Funções, análise combinatória e probabilidade estão entre os poucos assuntos do ensino médio que caem no exame.

Confira o que mais caiu nas provas entre 2009 e 2018, segundo levantamento feito pelo SAS Plataforma de Educação:

Português

Leitura e interpretação de textos

Gênero textual

Estrutura textual e análise de discurso

Literatura

Leitura e artes

Matemática

Escala, razão e proporção

Geometria

Aritmética

Funções

Gráficos e tabela

Biologia

Fisiologia

Citologia

Biotecnologia

Humanidade e ambiente

Fundamentos da ecologia

Física

Eletricidade e energia

Mecânica

Óptica

Ondulatória

Termologia

Química

Química orgânica

Físico-Química

Química geral

Energia

Meio ambiente

História

Idade Contemporânea

Brasil Império

Brasil Colônia

História política

Patrimônio histórico-cultural e memória

Geografia

Geografia agrária

Geografia urbana

Geografia física

Meio ambiente

Questões econômicas e globalização

Colaborou Rayssa Motta