Saiba quais foram as carreiras mais concorridas do Sisu 2021 e as maiores notas de corte

O curso de Estética e Cosmética, da Universidade Estadual de Minas Gerais (Uemg) teve a maior concorrência no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Foram 94 candidatos disputando uma vaga. Cursos de Medicina também tiveram alta disputa e notas de corte elevadas. Na Universidade Federal do Maranhão (UFMA), a nota mínima para ser aprovado em Medicina chegou a 952,51, a maior do País.

O Sisu reúne vagas em cursos superiores de universidades públicas em todo o Brasil. Para participar da seleção, os estudantes usam a nota que obtiveram no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Por causa da pandemia, o Enem relativo a 2020 só foi realizado em janeiro de 2021. As notas foram divulgadas em março e a seleção para os cursos superiores ocorreu neste mês.

Os dados sobre a concorrência no Sisu foram compilados pela Evolucional, uma startup de educação. O levantamento agrupou inscritos e vagas em cursos semelhantes de várias universidades do País para calcular quais carreiras foram as mais concorridas.

A alta concorrência do curso de Estética é explicada pelo baixo número de vagas. Foram disponibilizadas apenas 11 vagas em uma só universidade e houve 1.037 candidatos inscritos para fazer o tecnólogo, voltado para a melhoria da saúde da pele do rosto e do corpo.

A carreira de Medicina, que ocupa o quarto lugar na relação candidatos/vaga, teve o maior número absoluto de inscritos. Foram 286.373 inscritos para 4.220 vagas. Em números absolutos, as carreiras de Direito, Administração, Enfermagem e Psicologia, nesta ordem, completam a lista das que tiveram o maior número de inscritos.

Já a nota de corte mais alta do Sisu para Medicina ficou com a Universidade Federal do Maranhão (UFMA). A nota mínima para ser aprovado no curso da UFMA foi de 952,51 (de um total de mil pontos). Outros cursos de Medicina também registraram altas notas de corte.

Na UFMA, estudantes do Estado recebem um bônus de 20% na nota, o que contribui para que o valor mínimo tenha ficado tão elevado. Cursos da mesma universidade, como Direito, Odontologia e Psicologia, também atingiram as maiores notas de corte, na comparação com cursos da mesma área em outras instituições.

Segundo o levantamento da Evolucional, das 206.609 vagas disponíveis no Sisu, 198.957 foram preenchidas e 7.652 vagas não foram ocupadas. A partir desta terça-feira, 27, teve início a convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições de ensino superior.

Em uma plataforma da startup também é possível fazer a consulta individual dos aprovados no Sisu, além de solicitar dados de aprovados por escola. A plataforma faz um "match" entre a lista enviada pelo colégio e os aprovados e não aprovados no Sisu.

Veja as carreiras com o maior número de inscritos no Sisu 2021 *

Medicina , com 286.373 inscritos para um total de 4.220 vagas

* Considerando as duas opções dos alunos

Veja as carreiras mais concorridas do Sisu 2021

Estética e Cosmética

​Foram 1.037 inscritos para 11 vagas, o que dá 94,3 candidatos/vaga

Saneamento Ambiental

​Foram 10.570 inscritos para 130 vagas, o que dá 81,3 candidatos/vaga

Têxtil e Moda

​Foram 1.376 inscritos para 18 vagas, o que dá 76,4 candidatos/vaga

Medicina

​Foram 286.373 inscritos para 4.220 vagas, o que dá 67,9 candidatos/vaga

Superior do Audiovisual

​Foram 730 inscritos para 11 vagas, o que dá 66,4 candidatos/vaga

Veja as maiores notas de corte do Sisu 2021 por carreira

Medicina

A maior nota de corte em Medicina no País foi na Universidade Federal do Maranhão (UFMA), com 952,51

Direito

A maior nota de corte em Direito no País foi na Universidade Federal do Maranhão (UFMA), com 885,02

Odontologia

A maior nota de corte em Odontologia no País foi na Universidade Federal do Maranhão (UFMA), com 880,44

Engenharia

A maior nota de corte entre as Engenharias do País ocorreu no curso de Engenharia Aeronáutica, da USP, com 866,43

Psicologia

A maior nota de corte em Psicologia no País foi na Universidade Federal do Maranhão (UFMA), com 861,6