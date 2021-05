Rosely Sayão fala sobre uso de redes sociais pelas crianças em live

A pandemia de covid-19 fez aumentar o uso de aparelhos tecnológicos pelas crianças. Até mesmo para interagir na escola, meninos e meninas usam esses dispositivos e têm acesso à internet. A presença nas redes sociais também é comum, mas nem sempre ocorre com a tutela dos pais. Afinal, crianças devem frequentar as redes sociais? De que forma? Qual o papel da família na proteção de meninos e meninas no ambiente digital?

Para falar sobre esse tema, o Estadão realiza uma live com a psicóloga e colunista Rosely Sayão nesta terça-feira, 4. A transmissão ao vivo vai debater o uso de redes sociais pelas crianças, especialmente durante o isolamento provocado pela pandemia. Vamos falar sobre vantagens e riscos da presença de crianças na internet e discutir o papel da escola na formação dos mais novos para frequentar os ambientes digitais.

