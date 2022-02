Rosely Sayão dá dicas para a volta às aulas em live nesta terça

Depois de quase dois anos de pandemia, este mês de fevereiro será, para parte das crianças mais novas, o primeiro contato prolongado com outros adultos além do pai e da mãe. O início do período letivo é marcado por alegria, mas também por inseguranças. Choro para ir à escola e dificuldades de adaptação são comuns nessa época do ano.

Para ajudar pais e crianças a superar esses desafios, a psicóloga e colunista Rosely Sayão participa nesta terça-feira, 15, de uma live nas redes sociais do Estadão. A transmissão ao vivo vai debater também os cuidados sanitários para o retorno às aulas e a importância da escola no desenvolvimento das crianças.

Para participar, envie suas perguntas e comentários pelas redes sociais. A transmissão ao vivo nesta terça-feira começa às 16 horas no Facebook e no LinkedIn. Para participar, é só mandar sua pergunta ou comentário nas redes sociais.