Robótica: como ela impacta as carreiras do futuro

Profissionais preparados para um futuro mais digital destacam-se no mercado de trabalho: as aplicações de robótica avançam na sociedade hiperconectada, impactando diretamente o mercado de trabalho e as nossas vidas.

A “Indústria 4.0”, conhecida como a 4ª revolução industrial, é realidade há muitos anos: a automatização de linhas de produção utiliza robôs em larga escala. Mas não é só; as aplicações robóticas estão ganhando cada vez mais funcionalidades e avanços, tornando-se cada vez mais comuns no nosso cotidiano.

Durante o painel, o professor Anderson Harayashiki Moreira, do curso de Engenharia de Controle e Automação do Instituto Mauá de Tecnologia, responsável por disciplinas na área de Robótica e Inteligência Artificial, fundador e orientador do time de Robótica da instituição, vai falar sobre a importância da formação de profissionais plenamente capacitados para lidar com os robôs nesse futuro tão próximo, e explicar como esta necessidade cresce na mesma medida em que os robôs ganham espaço e presença em diversos tipos de aplicações.

“A robótica sempre esteve muito presente no ambiente industrial, mas cada vez mais será comum convivermos com robôs no nosso dia a dia”, diz Moreira.

“Eles estarão trabalhando em nossas casas e desempenhando tarefas nas áreas de comércio e entretenimento. E, na medida em que novas tecnologias surgem, torna-se necessária a formação de profissionais capazes de utilizá-las, aprimorá-las e desenvolvê-las”, analisa.

“A robótica é uma das áreas que mais está se diversificando em ramos de atuação, sendo extremamente necessário ter pessoas capacitadas para atuar nessa área”, conclui o professor.

Demanda por profissionais é cada vez maior

Profissionais em qualificação nas áreas correlatas que já olham para o futuro sabem que a presença de soluções tecnológicas no nosso dia a dia só tende a crescer, aumentando a demanda por quem saiba criar, projetar, programar, implementar e manter as aplicações robóticas. Além disso, por quem saiba otimizar o desempenho ao longo do tempo, de forma independente e aplicando na prática os conceitos de machine learning (aprendizado de máquinas) e inteligência artificial (IA).

A previsão é de que haja um crescimento progressivo na chamada “Robótica de Serviço”, na qual as máquinas e sistemas passarão cada vez mais a ajudar o ser humano a resolver problemas, além de executar tarefas do cotidiano e tomar decisões.

Tendências em robótica do mercado para os próximos anos

Segundo estudo do Boston Consulting Group (BCG), o mercado global de robótica deve saltar de uma média de faturamento de US$ 25 bilhões, hoje, para uma projeção entre US$ 160 bilhões e US$ 260 bilhões em 2030, crescimento de até dez vezes.

De acordo com o estudo, sete tendências influenciarão o direcionamento da robótica nos próximos anos:

Robôs de serviços dominarão o setor;

As mudanças de hábito e tendências sociais irão acelerar soluções em robótica;

Empregos tradicionais serão 100% automatizados;

As interações entre robôs e humanos serão mais dinâmicas e naturais;

Robôs terão cada vez mais a capacidade de aprender;

Veículos autônomos serão parte do nosso cotidiano;

Empresas asiáticas de robótica ganharão mais espaço.

O futuro é agora

Há toda uma geração tecnológica surgindo baseada nos avanços em conectividade, como as redes 5G e Wi-Fi 6, ambas com características de alta velocidade e baixíssima latência, capazes de servir como plataforma para basear uma série de aplicações, rodando-as de forma virtualizada e conectando-se a outras máquinas.

Por exemplo, quando pensamos em veículos autônomos, gigantes globais da tecnologia como Google, Uber e Tesla já possuem soluções neste sentido. Cada vez mais, os sistemas inteligentes tomarão decisões pelos motoristas, por meio da IA, que também deverão ser programadas e testadas por profissionais da área de robótica.

Com o aumento da demanda pelo uso de robôs em áreas como logística e delivery, máquinas autônomas estarão mais presentes no gerenciamento de estoques em armazéns, portos e aeroportos, além de inspeção e rastreamento de produtos. Muito em breve, drones cruzarão os céus realizando entregas e transportando pessoas, como já testado por empresas como Amazon e iFood.

Robôs no nosso dia a dia

Robótica na medicina

Robôs auxiliarão os profissionais humanos em cirurgias, exames e diagnósticos; deverão, para isso, ser desenvolvidos por meio de algoritmos de última geração e análise de dados robustos, e a implementação desses sistemas deverá obedecer a uma série de protocolos de segurança e conexão, pois falhas não poderão ocorrer.

Robôs em casa

Dentro de casa, contaremos com verdadeiros auxiliares que nos ajudarão não só na limpeza, mas também na hora do entretenimento – já existem de humanoides a pets robóticos – e nos momentos de gerenciar as tarefas do dia e organização do lar. Muito em breve seremos recepcionados, atendidos, identificados e liberados por assistentes digitais.

Robótica nas cidades

Nas ruas, os equipamentos terão a capacidade de verificar o volume de tráfego, ajustando assim o tempo de semáforos e dando maior fluidez ao trânsito. Postes inteligentes poderão ter a capacidade analítica de alertar as autoridades em casos de crimes, aglomerações e acidentes de trânsito. As lixeiras avisarão sua capacidade, permitindo a limpeza inteligente em áreas com maior necessidade.

Todo este cenário de avanços tecnológicos ainda está nos capítulos iniciais. Para desenvolvê-lo e colocá-lo em prática, gestores de empresas e também públicos certamente irão procurar o profissional de robótica qualificado e criativo. As áreas e possibilidades disponíveis serão enormes oportunidades de carreira.

