Resultado do Sisu será divulgado nesta segunda-feira

O resultado das inscrições efetuadas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para universidades de todo o País será divulgado nesta segunda-feira, 28. Do dia 22 ao dia 27 de janeiro, o sistema permitiu que estudantes escolhessem até duas opções de cursos se candidatando com uso da nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nesta segunda, os alunos saberão se foram ou não aprovados a partir dessas escolhas.

Em caso de aprovação, o Ministério da Educação (MEC) lembra que a matrículas ocorrem entre 30 de janeiro e 4 de fevereiro. A partir do dia 29 de janeiro, já é aberta lista de espera para os cursos. Diante da falta de efetivação da matrícula, a vaga é novamente ofertada e um novo candidato poderá obter a aprovação. Acompanhe aqui todo o cronograma.

O prazo para inscrições chegou a ser prorrogado após o sistema enfrentar lentidão. Em nota divulgada na quinta-feira passada, o MEC informou que o sistema funcionava de forma "estável" e que sua lentidão resultava do volume massivo de acessos simultâneos. Apesar disso, a pasta garante realizar "todos os procedimentos técnicos" para manter o site funcionando.