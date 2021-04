Resultado do Sisu 2021 é divulgado nesta sexta; veja como acessar 

O Ministério da Educação liberou nesta sexta-feira, 16, os resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) das vagas do ensino superior público para o primeiro semestre de 2021. Os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e fizeram sua inscrição no Sisu até a última quarta-feira, 14, já podem consultar o resultado no próprio boletim, na página do candidato.

Neste primeiro semestre foram ofertadas 206.609 vagas, em 5,5 mil cursos de graduação de 109 diferentes instituições públicas, entre universidades federais e estaduais e institutos federais. Os candidatos são selecionados conforme nota do Enem, disponibilidade de vagas, modalidade selecionada e concorrência em cada curso.

Como fazer a matrícula:

Caso o candidato seja selecionado em uma das duas opções do Sisu, deve realizar sua matrícula entre os dias 19 e 23 de abril. O aprovado tem que verificar com a instituição de ensino em que foi aprovado a forma da entrega de documentação necessária para matrícula, o processo pode ser digital ou presencial. Também é preciso checar os horários e demais procedimentos para a efetivação da matrícula, conforme necessidade de cada instituição.

Lista de espera

Somente candidatos que não foram chamados na lista regular, em nenhuma das duas opções de curso, podem optar pela lista de espera. O candidato que foi selecionado em uma das opções, mesmo que não se matricule, não pode entrar na lista de espera.

Para participar da lista o estudante deve escolher apenas um dos cursos que se inscreveu e clicar no botão que corresponde à confirmação de interesse na lista de espera do Sisu. Uma mensagem de confirmação aparecerá na tela. A opção para participar da lista deve ser selecionada entre os dias 16 a 23 de abril.

A convocação dos candidatos que foram chamados pela lista espera para a matrícula será feita pelas próprias instituições de ensino, a partir do dia 27 de abril. Por isso, fique atento aos sites das instituições na qual se inscreveu.

Próximo Sisu

Todo ano, são realizados dois processos seletivos do Sisu, um no início do primeiro semestre e outro no início do segundo semestre. Os candidatos podem participar dos dois processos utilizando a nota do Enem. O Sisu referente ao segundo semestre ainda não possui data de realização, mais informações no site do Sisu.

Cronograma: