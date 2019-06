Resultado do Sisu 2º semestre é divulgado pelo MEC

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta segunda-feira, 10, o resultado das inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o segundo processo seletivo de 2019. Os candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 que estejam procurando uma vaga em uma das faculdades públicas participantes devem entrar no site do Sisu para verificar se foram selecionados.

Selecionados no Sisu 2º semestre

Os candidatos são selecionados de acordo com a nota do Enem, dentro do número de vagas em cada curso, por modalidade e concorrência. No site do Sisu, os aprovados podem conferir se estão na lista ao clicar no botão “Lista de selecionados”. O candidato deverá informar a instituição, o local de oferta, o curso, grau e turno da vaga selecionada durante o período de inscrições. Caso o nome conste da lista, o candidato foi selecionado.

O período para realização da matrícula vai de 12 a 17 de junho. Cada candidato selecionado deverá observar os dias, horários e locais de atendimento definidos por cada instituição em seu edital próprio.

Nota de corte para o Sisu do 2º semestre de 2019

De acordo com o MEC, a nota de corte é a menor nota para ficar entre os selecionados de um determinado curso. Determinada com base no número de vagas e no total de candidatos inscritos, foi atualizada à meia-noite de cada um dos dias do período de inscrição.

Lista de espera para o Sisu do 2º semestre de 2019

Os não selecionados deverão entrar no site do Sisu, acessar o boletim e registrar em qual das duas vagas escolhidas durante a fase de inscrição desejam participar da lista de espera. O prazo para manifestar interesse na lista de espera é de 11 a 17 de junho.

A convocação ocorre após o dia 19 de junho. Após fazer a inscrição no site do Sisu, é necessário procurar a instituição selecionada para acompanhar a convocação para matrícula.