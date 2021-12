Gabarito do Enem 2021: Inep libera respostas corretas da prova

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep) divulgou nesta quarta-feira, 1º, o gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. As respostas das versões impressa, digital e acessível estão disponíveis no portal do órgão (acesse clicando aqui).

O exame foi aplicado nos dois últimos domingos, 28 e 21 de novembro. As notas finais de todos os candidatos do Enem 2021 serão anunciadas em 11 de fevereiro de 2022. Para os "treineiros", inscritos da 1ª ou da 2ª série do ensino médio que realizam a prova para testar conhecimentos, o boletim individual será publicado 60 dias após a divulgação dos resultados.

Segundo o Inep, uma questão da prova de matemática e suas tecnologias sobre a Copa do Brasil foi cancelada, mas isso não deve influenciar na nota final do aluno. Isso porque ela é calculada de acordo com a metodologia da Teoria de Resposta ao Item (TRI), que considera a combinação da coerência do padrão de resposta com o pressuposto da cumulatividade e, ainda, as características (parâmetros de complexidade) de cada item.

Confira abaixo qual o número da questão anulada em cada caderno:

Amarelo: 178

Azul: 138

Cinza: 155

Rosa: 157

Laranja e verde: 178

Na hora de conferir o gabarito, é importante atentar-se à cor, ao número e ao formato da prova (impressa ou digital) realizada pelo aluno.

Pedido de reaplicação

O prazo para quem precisa pedir a reaplicação do Enem 2021 se encerra às 23h59 da próxima sexta-feira, 3. A opção está disponível para quem não compareceu por estar com sintomas de doenças infectocontagiosas previstas nos editais das versões impressa e digital (confira a lista abaixo); ou aquelas afetadas por problemas logísticos, de infraestrutura ou por outras ocorrências específicas. O pedido pode ser feito através da Página do Participante.

Aqueles aprovados para a reaplicação do exame realizarão a prova em 9 e 16 de janeiro de 2022. As datas também valem para as pessoas privadas de liberdade e aquelas que se inscreveram entre 14 e 26 de dezembro, após a nova oportunidade da isenção da taxa de inscrição.

Lista de doenças infectocontagiosas reconhecidas pelo Inep para a reaplicação do Enem 2021: