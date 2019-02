Provas do Enem 2019 serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro em todo o Brasil, segundo calendário divulgado Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira(Inep) nesta quarta-feira, 27.

Pelo cronograma, as inscrições estarão abertas de 6 a 17 de maio. O valor da taxa de inscrição ainda não foi divulgado.

Entre os dias 1º e 10 de abril, o candidato poderá pedir isenção da taxa de inscrição. Nesse mesmo período, o Inep vai receber as justificativas de ausências no Enem 2018. O Edital do Enem 2019 será publicado em março.

A nota Enem poderá ser usada para concorrer a vagas no ensino superior público pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a bolsas em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni), e para participar do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Enem 2018

Com 5,5 milhões de inscritos, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 registrou o menor número de ausentes nos dois dias de prova desde 2016, segundo o Ministério da Educação (MEC). Em 4 de novembro, primeiro dia da prova, 24,9% dos alunos não se apresentaram para o exame, 4,9 pontos porcentuais a menos do que o ano passado. No segundo dia, 29,2% dos candidatos faltaram, 2,8 pontos porcentuais a menos.