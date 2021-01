Prouni abre inscrições nesta terça; Fies também abre vagas em janeiro

Começam nesta terça-feira, 12, as inscrições para as 162 mil bolsas ofertadas pelo Programa Universidade de Todos (Prouni). Neste ano, devido ao adiamento da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), as notas utilizadas serão referentes à prova de 2019. Os candidatos devem se inscrever através da página do Prouni até sexta-feira, 15, às 23h59, quando o sistema será fechado. O resultado da primeira chamada será divulgado ainda neste mês, no dia 19 de janeiro, já a segunda chamada será divulgada em 1º de fevereiro.

O programa, que oferece bolsas de estudo integrais e parciais, possibilita o acesso a vagas em universidades particulares e é destinado a quem não tem diploma de graduação. Para se inscrever é necessário validar os dados de cadastro no portal de serviços do governo federal e seguir para o site oficial do Prouni.

Os candidatos podem escolher até duas opções de cursos e fazer alterações durante todo o período de inscrição. Diariamente, o sistema do Prouni calcula a nota de corte - menor nota para ficar entre os potencialmente pré-selecionados - de cada curso, com base no número de bolsas disponíveis e no total de candidatos inscritos no curso, por modalidade de concorrência.

Caso não seja convocado nas duas chamadas, há ainda a possibilidade de concorrer a uma bolsa pela lista de espera. Para participar, o candidato deve acessar a página de inscrição nos dias 18 e 19 de janeiro e manifestar o interesse em participar desta última etapa. Este resultado será divulgado no dia 22 de fevereiro.

A seleção para o 2º semestre também contemplará os estudantes que realizarão o Enem 2021, que ocorrerá nos dias 17 e 24 de janeiro.

Critérios necessários para participar do Prouni

Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo. Para as bolsas parciais, de 50%, a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa.

O candidato também precisa ter realizado a edição do ano de de 2019 do Enem e ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média das notas. O estudante não pode ter zerado a redação.

Além disso, é preciso atender ao menos a uma das seguintes condições:

Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em escola da rede privada, desde que na condição de bolsista integral desta última;

Ser pessoa com deficiência;

Ser professor da rede pública de ensino, da educação básica - neste caso não é aplicado o limite de renda exigido aos demais;

Fies também abrirá inscrições em janeiro

O período de inscrições para o processo seletivo do Programa de Financiamento Estudantil (Fies) para o 1º semestre de 2021 será de 26 a 29 de janeiro, com resultado divulgado no dia 2 de fevereiro. O programa do Ministério da Educação (MEC) é destinado a financiar prioritariamente estudantes de cursos de graduação e contempla o indivíduo que possui renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três salários mínimos.

Para os pré-selecionados na chamada única do Fies, o prazo para complementar a inscrição será de 3 a 5 de fevereiro. Já os candidatos não pré-selecionados serão automaticamente incluídos na lista de espera e podem disputar uma das vagas. A convocação por meio desta lista ocorrerá de 3 de fevereiro a 18 de março de 2021.

Para concorrer nesta modalidade é necessário ter participado de alguma edição do Enem a partir de 2010 até a mais recente realizada, tendo obtido média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota superior a zero na redação.

O edital com o cronograma completo do processo seletivo do Fies pode ser acessado na página oficial do programa.