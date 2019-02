ProUni 2019: resultado da 1ª chamada será divulgado nesta quarta-feira

O Ministério da Educação (MEC) divulgará nesta quarta-feira, 6, o resultado da primeira chamada do Programa Universidade para Todos (ProUni), que oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições de ensino superior privadas. A lista dos selecionados poderá ser acessada na página oficial.

De acordo com MEC, serão ofertadas 243.888 bolsas, das quais 116.813 são integrais e 127.075 são parciais. O ministério informou que, nesta primeira edição, participam do programa 1.239 instituições de educação superior de todas as regiões do País. Aqueles que forem pré-selecionados terão desta quarta-feira até o dia 14 para fazer a matrícula.

O processo seletivo para o ProUni tem como foco estudantes egressos do ensino médio na rede pública ou de escolas particulares caso tenham sido bolsistas integrais, pessoas com deficiência e professores da rede pública. O candidato também precisa ter renda familiar per capita de até três salários mínimos.

Os candidatos que não forem selecionados na primeira chamada poderão ainda ser aprovados na segunda, que será divulgada no dia 20 de fevereiro. Quem não for escolhido, pode integrar a lista de espera nos dias 7 e 8 de março.

Documentos exigidos pelo ProUni

Candidatos selecionados deverão fazer a matrícula na faculdade para as quais foram aprovados. Nesse momento, precisarão apresentar documentos como de identificação, comprovante de residência, comprovante de rendimentos dele e da família e comprovante de conclusão de ensino médio em escola pública ou de recebimento de bolsa de estudos durante o ensino médio em escola particular. Para mais informações sobre a documentação, consulte a portaria do Ministério da Educação.

Chamadas

Serão feitas duas chamadas do ProUni e os resultados serão divulgados nos dias 6 e 20 de fevereiro. Os aprovados na primeira chamada terão de se apresentar nas faculdades para comprovar informações e prestar processo seletivo próprio da unidade, caso a entidade tenha, entre os dias 6 e 14 de fevereiro. Para a segunda chamada, o prazo será de 20 a 27 de fevereiro.

O registro de aprovação ou reprovação no Sistema Informatizado do Prouni (Sisprouni), assim como a emissão dos termos de concessão ou reprovação de bolsa serão feitos pelas instituições de ensino superior entre os dias 6 e 18 de fevereiro, para a primeira chamada, e 20 de fevereiro a 1º de março, para a segunda. O calendário do programa pode ser consultado aqui.

Espera

Os candidatos também podem participar da lista de espera do ProUni, mas precisam se cadastrar no site do programa nos dias 7 e 8 de março. As faculdades terão como acessar a lista no dia 11 de março e os estudantes que se inscreverem devem se apresentar nas instituições nos dias 12 e 13 de março. O registro de aprovados e reprovados para a lista de espera do ProUni será realizado no período de 14 a 21 de março.

Nota

O MEC estabelece que a nota mínima para participar no ProUni é de 450 pontos na média aritmética das notas obtidas nas provas do Enem. O cálculo é feito a partir da soma das notas das cinco provas do exame e, depois, dividindo por cinco. Outra exigência é que a nota da Redação deve ser maior do que zero.