Projeto que autoriza homeschooling deve ser votado nesta terça-feira na Câmara; entenda

Está prevista para ser votada na Câmara dos Deputados nesta terça-feira, 17, a regulamentação da educação domiciliar – ou homeschooling. A proposta permite às famílias educar seus filhos em casa, sem que as crianças frequentem a escola. O projeto de lei é relatado pela deputada Luísa Canziani (PSD-PR) e o líder do Governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), negocia acordo para a aprovação. O texto ainda precisa passar pelo Senado.

Em 2018, o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou o modelo constitucional, mas disse que cabe ao Congresso definir as regras. Hoje, pela Constituição, a escola é obrigatória dos 4 aos 17 anos.

O projeto de lei em discussão na Câmara prevê que os pais devem ter ensino superior para ensinar em casa. Há outros requisitos, como os pais ou responsáveis não poderem ter antecedentes criminais e a obrigação de matricular o filho em instituições de ensino para avaliações periódicas

Entre as entidades contrárias ao projeto, está o Todos pela Educação. "O Todos reafirma a defesa constitucional e meritória do papel da escola na formação e socialização de jovens e crianças e as limitações estruturais de monitoramento e regulação de tal prática. Em vez de propor o homeschooling no País, caberia ao Governo Federal liderar a inserção de temas estruturantes para a Educação Básica, essenciais para alcançarmos uma Educação Básica de qualidade, especialmente frente ao cenário atual pandêmico", critica a entidade.

Não há estatística oficial sobre famílias adeptas do modelo, que é reconhecido ou adotado em mais de 60 países. A Associação Nacional de Ensino Domiciliar, em 2018, contabilizava cerca de 15 mil estudantes de 4 e 17 anos educados em casa. O Brasil tem 46,7 milhões de alunos na educação básica. Defensores da medida dizem que isso daria segurança jurídica aos pais que têm condições de educar os filhos em casa e garantiria um modelo de fiscalização pelo poder público.

A falta de regulamentação no Congresso Nacional tem sido um dos argumentos para que tentativas de implementar a educação domiciliar no País sejam barradas em Estados e municípios. A Assembleia de Santa Catarina, por exemplo, aprovou lei para permitir homeschooling em novembro de 2021. O Tribunal de Justiça, porém, suspendeu a lei, a pedido do Ministério Público.

No Paraná, a tentativa de criar regra local também parou no Tribunal de Justiça. Por unanimidade, a Corte decidiu, em março, que era inconstitucional a lei aprovada pela Assembleia seis meses antes. O entendimento dos magistrados foi de que o assunto precisa de regulamentação federal.

A Câmara de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, aprovou projeto semelhante. A prefeitura prometeu criar uma mesa para discutir, mas não deu prazos.