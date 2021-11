Privacidade das crianças: quais os limites da interferência dos pais?

A dúvida é comum em grupos de pais e mães: devo ou não vigiar o que meu filho faz? A psicóloga e colunista Rosely Sayão costuma dizer que o amadurecimento passa por enfrentar por conta própria os perigos da vida e que o controle exagerado tira dos jovens essa oportunidade.

Mas e quando os pais supõem que há algo de errado? O limite entre controle e cuidado parece tênue e, na tentativa de evitar problemas, pais tomam iniciativas como vigiar as redes sociais dos filhos, investigar o que andam fazendo na escola.

Para bater um papo sobre essas questões, a psicóloga Rosely Sayão participa nesta terça-feira, 9, de uma live nas redes sociais do Estadão. A transmissão ao vivo começa às 16 horas no Facebook e no LinkedIn. Para participar, é só mandar sua pergunta ou comentário nas redes sociais.