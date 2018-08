Primeiro vestibular indígena da Unicamp recebe inscrições

Começam nesta quarta-feira, 15, as inscrições na Unicamp para o primeiro vestibular indígena da instituição. A universidade disponibilizou 72 vagas em 27 cursos com a expectativa de atrair 800 candidatos. A inscrição é gratuita e vai até 14 de setembro. A prova está marcada para 2 de dezembro.

A prova será aplicada em quatro estados do Brasil, nas cidades de Campinas (SP), Dourados (MS), Manaus (AM), Recife (PE) e São Gabriel da Cachoeira (AM). O edital com as regras já pode ser consultado na página eletrônica da Comissão de Vestibulares ( www.comvest.unicamp.br ).

O candidato precisa comprovar, através de documentos, que pertence a uma das etnias indígenas do território brasileiro. Também é necessário ter cursado o ensino médio integralmente na rede pública ou em escolas indígenas reconhecidas pelo Ministério da Educação.

Disciplinas. De acordo com o edital, a prova será em língua portuguesa, composta de uma redação e questões de múltipla escolha nas áreas de Linguagens e Códigos, Ciências da Natureza, Matemática e Ciências Humanas. O custo para a Unicamp desse vestibular específico teria girado em torno de R$ 300 mil.