Prefeitura de SP vai liberar abertura de escolas no dia 1º de fevereiro

A Prefeitura de São Paulo liberou nesta quinta-feira, 13, a abertura de escolas a partir do dia 1º de fevereiro. Os colégios poderão reabrir com 35% da capacidade inicialmente. A rede privada será liberada para aulas regulares já no dia 1º de fevereiro e a rede municipal deve começar com atividades de acolhimento aos professores. Alunos e professores que fazem parte do grupo de risco para a covid-19 não devem retornar. A ideia é que os estudantes façam rodízio para ir à escola e o retorno presencial será opcional aos alunos.

Desde que assumiu a gestão, o novo secretário da Educação, Fernando Padula, se empenhou na reabertura dos colégios e conversou com grupos de pais, pediatras, cientistas e educadores para embasar o retorno à escola. A decisão foi tomada pelo próprio prefeito, Bruno Covas (PSDB).

Leia Também Aluno de SP deverá ir a pelo menos 1/3 de aulas presenciais em 2021

Em coletiva de imprensa, o secretário de Saúde, Edson Aparecido, disse que não há evidências suficientes de que as crianças sejam índices para a transmissão da covid-19. "A observação das taxas de internação e óbitos revela taxas baixas que se mantiveram consistentes para essa faixa etária, mas foi preciso que a gente tivesse longo tempo de análise e observação."

"A vigilância sanitária recomenda o retorno escolar seletivo para toda a rede de ensino, com a capacidade de 35% desses equipamentos a serem ocupados. É possível que todas as unidades voltem a funcionar, mas com capacidade máxima de 35%."

Aparecido destacou que a Prefeitura vai fazer o monitoramento em escolas sentinelas. "Vamos escolher na área das 28 unidades de vigilância sanitária uma escola que será acompanhada e teremos todos os dados de alunos, funcionários e pais. Essa escola será referência para nós naquele território", disse.

Padula destacou os investimentos realizados nas escolas. Os alunos receberão máscaras e copos para evitar o contato com bebedouros. "Na rede municipal, teremos um primeiro momento de planejamento, acolhimento dos professores." Na rede municipal, as atividades devem começar dia 1.º com os professores e dia 15 com os alunos.

"O grupo de risco de professores e alunos com comorbidades não voltam neste momento. Foram contratados professores temporários", explicou Padula. Ele disse que será feita a checagem das 4 mil escolas da rede própria ou parceira para verificar se as escolas têm condições de reabrir. "Não tendo, não abriremos."

As escolas municipais deverão funcionar durante 5 horas diárias. O retorno será obrigatório para professores que não fazem parte do grupo de risco para a covid-19. Já para os alunos, o retorno é facultativo, segundo Padula. Os familiares serão consultados sobre a intenção de retornar e o secretário espera que a confiança dos pais dos estudantes com o retorno presencial cresça ao longo do tempo.

Padula informou ainda que o prefeito Bruno Covas deve assinar nesta quinta-feira uma carta ao ministro da Saúde solicitando que profissionais da educação sejam priorizados no plano de vacinação contra a covid-19.